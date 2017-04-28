中国上证综合指数上扬 欧洲央行会议后欧元微跌--FXTM富拓

（重发）特朗普执政不确定性抑制风险偏好--FXTM富拓
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
路透香港4月28日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓的每日评论：
**上证综合指数上扬**
有报导称中国养老基金在投资股票，股市人气获得提振，周四走高。马克龙晋级法国第二轮大选的消息也助推了亚洲市场，上证综合指数.SSEC周四收盘上涨0.36%。中国经济状况继续改善，投资者将关注硬数据衡量复苏情况。若即将公布的4月份制造业PMI数据超出预期，那么人们对中国经济的信心会进一步增强。
**欧洲央行会议后欧元微跌**
由于德拉吉的鸽派言论迅速抑制了市场对央行缩减QE的预期，欧元/美元承压，汇价跌向1.0852美元。尽管欧洲央行对欧元区经济复苏持乐观态度，但货币政策立场依然偏向鸽派。
随着欧元区经济复苏越来越稳固，下行风险有所减弱，但由全球因素和政治不确定性引发的风险或促使欧洲央行保持观望。QE将保持到央行看到可持续的通胀回升，欧元空头借机推动欧元/美元走低。从技术角度看，若该汇率日收盘跌破1.0850美元，则下跌目标指向1.0800美元和1.0750美元。
**特朗普的税改计划令人失望**
周三尾盘，一种熟悉的失望感又弥漫市场，因为备受期待的特朗普重大税改计划未能提供投资者想要的细节。虽然美国财政部长努钦证实政府计划将公司税从35%下调至15%，但并无其他新的内容。投资者显然感到失望且对该“重大”减税提议能否获得国会批准心存质疑，市场风险偏好下滑。
有关税改的很多问题悬而未答，包括预算赤字增加带来的不确定性。特朗普税改可能遭遇和医改相似的命运，这将终结“特朗普行情”，美元重新面临抛售压力。
**WTI 原油**
周四WTI原油市场下跌，空头利用持续的供应过剩担忧发起一轮又一轮抛售。美国汽油库存飙升340万桶加剧了市场的下跌风险，油价可能进一步下滑。投资者已开始意识到尽管欧佩克和俄罗斯牵头减产，但全球原油市场产量过剩问题仍未得到解决。美国页岩油生产企业快速恢复生产削弱了OPEC减产的影响，可能导致库存进一步升高，油价继续下跌。从技术角度看，油价跌破49美元未其下探47.50美元打开了通道。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
(整理 雷美珍；审校 曾祥进)
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
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