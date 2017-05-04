“脱欧帐单”再次来袭 欧元寻找方向--FXTM富拓

路透香港5月4日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓的每日评论摘要：

**英镑**

周三英镑走势不稳，剧烈波动于上涨和下跌之间，有报导称欧盟将英国脱欧的分手费上调至1,000亿欧元，这增强了市场对欧盟态度强硬的猜测。英国脱欧的正式谈判尚未开始，但重量级人物已开始打起了口水仗。英国首相文翠珊（特雷莎·梅）周二称，在接下来与欧盟委员会主席容克的脱欧谈判中，自己将会是一个“非常难搞的女人”，这使投资者更加感到焦虑，英国脱欧之路可能困难重重。在不确定性之中，英镑受到打击，硬脱欧担忧加剧。

从宏观基本面看，英国4月份建筑业PMI上升至53.1，但这对英镑的提振作用不大，英镑/美元最终向1.2900美元回落。围绕脱欧谈判的不确定性上升再加上英国大选前政局不稳使得市场对基本面不甚关心，而是更多聚焦于脱欧局势的不断发展上。

从技术角度看，若英镑/美元跌破1.2875美元，该汇率将面临新的抛售压力，目标指向1.2775美元。反之，如果英镑/美元盘中能突破1.2940美元，则有望上探1.3000美元。

**欧元**

欧元本周区间波动，因为在5月7日的法国大选第二轮投票前投资者保持观望。当前的民调显示马克龙支持率领先勒庞20个点，市场或许已经消化了马克龙获胜的预期。若马克龙胜选，将提振欧元上涨，但如果勒庞出人意料地获胜，那么将引发金融市场震荡，欧元/美元平价有可能实现。从技术角度看，若多头未能在1.0900美元上方保持住控制权，那么欧元/美元可能跌向1.0800美元。

**油价**

WTI原油市场本周重挫，利比亚和加拿大原油产量上升令人担心，欧佩克减产前景也不容乐观。越来越明显油价依然受制于供应过剩担忧，市场对欧佩克稳定原油市场的信心快速下滑。虽然一些投资者仍对该组织延长减产期限抑制供应量持谨慎乐观态度，但美国叶岩油产量不断上升已令多数投资者对油价能否企稳心存怀疑。市场关注即将公布的原油库存数据，若美国原油库存进一步增加，则原油市场承压。从技术角度看，日线图上WTI原油严重看跌，油价跌破47.50美元将为其跌向44.00美元铺平道路。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。