法国大选落幕 是时候关注欧佩克--FXTM富拓

路透香港5月9日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓市场研究副总裁Jameel Ahmad的评论摘要：

投资者利用欧元达到2016年11月以来最高水平的机会全力抛售欧元，欧元/美元看上去面临回落至1.09美元下方的风险；在确认马克龙成为法国新总统之后，本周开盘时该汇率一度攀升至1.10美元上方。

欧元的涨势昙花一现，我依然认为欧元在当前水平严重超卖，这种看法与欧洲击败民粹主义的消息并无关系。对于2017年全球市场主题，政治热点的影响仍将超过经济消息，不过最近随着经济数据显着改善，人们对欧洲经济的信心在上升。

目前欧元面临沉重抛售压力的原因或许是因为投资者预期欧洲央行（ECB）将保持货币政策的适应性，尽管欧洲各国的经济数据变得更为强劲。

**是时候关注即将召开的欧佩克会议**

随着法国大选落幕，投资者将把注意力转向定于5月25日召开的欧佩克（OPEC）下一次会议了。市场猜测会议可能出现的结果，投资者应为油价的双向大幅波动做好准备。

我预计欧佩克成员国会公开讨论延长去年晚些时候达成的减产协议前景，但这并不影响欧佩克与美国页岩油生产商要打一场硬战的事实。最近几个月美国页岩油生产带动库存数量已表现出明显的关联性，几周后欧佩克和非欧佩克成员国石油部长门开会时肯定会着重讨论这个话题。

投资者应一如既往地为欧佩克会议结果出乎意料做好准备，历史显示近期的会议结果都令人意外。在5月25日会议召开前，投资者应考虑至少两种可能的风险情形：欧佩克目前在履行承诺减产，协议下月到期。市场认为当前的减产协作需要延期，但存在这样的风险，即市场对该组织决定搁置减产猝不及防，欧佩克的目的是阻止美国页岩油厂商进一步扩大市场占有率。若欧佩克和非欧佩克成员国同意今年下半年增加产量，那么产量大战有可能发生，原油市场或重新面临大规模抛售，油价可能重回历史低点。

投资者要考虑的另一风险情形是欧佩克不仅延长当前协议的期限，而且进一步削减产量。尽管这将被视为欧佩克宣布页岩油厂商在产量战中获胜并且将进一步削弱欧佩克的声誉，因为就在几年前该组织还能完全掌控全球石油生产，但如果这样油价有望强劲反弹。

这根本上取决于欧佩克和非欧佩克成员国是否愿意接受败给页岩油生产商的局面以换取收入的增加，还是他们决心与页岩油厂商展开持久的产量战。

**英镑/美元还未准备好上探1.30美元？**

由于市场聚焦法国大选结果，本周初英镑兑美元波动于非常狭窄的区间内，看上去该汇率自2016年9月以来时候首次逼近1.30美元。

上周PMI数据表现出色有望提振英镑，但投资者可能将注意力转向英国央行(BoE)，本周四将公布最新的通胀报告，届时通胀风险可能突显出来。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。