美元疲软成为关键主题--FXTM富拓

路透香港5月24日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

美元持续走软限制了美元兑人民币的涨势。若该汇率跌破6.8800元，下行目标将指向6.8700元。

由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。

市场注意力转向定于周三公布的美联储会议纪要，投资者希望从中能确认6月份加息。尽管美联储今年有意多次加息，但政局不稳加上数据疲软可能阻碍央行今年加息三次的努力。

特朗普执政的不确定性或许会影响美联储长期内的货币政策立场，2017年能否实施第三次加息存在疑问。

从技术角度看，日线图上美元仍严重承压。美元指数一再跌破97.0 将促使其进一步跌向96.00。

**欧元继续向好**

本月，欧洲政治风险显著缓解提振了欧元需求，欧元/美元飙升至1.1200美元上方的六个月高点。马克龙当选法国总统打击了民粹主义，投资者重新将注意力转向正在改善中的欧洲经济数据。近期政治风险缓解为欧洲央行鹰派提供了支持，欧洲央行在即将召开的会议上可能会有所举措。欧洲经济数据保持积极势头，欧洲央行在下一次会议中或开始考虑退出刺激计划，这将进一步增强欧元走势。

从技术角度看，美元疲软助推了欧元/美元的涨势，欧元/美元有望升向1.1300美元。若该汇率突破1.1300美元，多头的目标将指向1.1500美元。

**英镑持稳，等待通胀报告听证会**

周二英镑小幅走低，投资者在财政部特别委员会通胀报告听证会前保持观望。经济数据持续疲软以及退欧的不确定性拖累了英镑人气，市场关注通胀听证会情况。英国央行行长卡尼和财政委员会就退欧问题和经济前景的唇枪舌战可能引发英镑走势震荡。

英国退欧风险限制英镑上涨，随着正式退欧谈判的展开，预计英镑中长期内将进一步下滑。

英镑/美元若回落至1.2900美元下方，将为其下探1.2775美元打开通道。

**黄金**

金价周二微涨，美国政治不稳定以及地缘政治紧张局势提振了避险需求，金价突破1,260美元。日线图上，多头仍占控制地位，如果美元继续下滑，金价本周有望收于1,260美元上方。

尽管从长期看，美国加息预期指引黄金市场走向，但短期内空头仍牢牢控制市场，金价突破1,260美元后料将进一步上行。技术交易员将利用金价有效突破且日收盘高于1,260美元的机会推动金价继续上探1,275美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。