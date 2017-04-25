第一轮法国大选后市场风险偏好上升--FXTM富拓

路透香港4月25日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓的每日评论：

由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。

从技术角度看，欧元/美元猛升令其在日线上呈现上涨势头，但当前涨势的可持续性依然存疑。多头需要确保该汇率日收盘高于1.0900美元，才能为上探1.1000美元打开通道。反之，若欧元/美元回落至1.0800美元下方，则将跌向1.0750美元或更低。

**美元走势不佳**

受经济数据疲软以及加息预期下降拖累，美元指数上周承压于100.00 下方。美国总统特朗普称本周三将公布重大税改和减税措施，但市场对这个消息也是半信半疑。投资者对特朗普推进改革能力的质疑变得非常明显，财政支出不及预期的可能性增大将进一步打击美元走势。从技术角度看，本周伊始美元重又处于压力下，若美元指数跌破98.80，则可能跌向98.50。

**股市受到第一轮法国大选结果提振**

周一全球股市多数走高，市场人士认为法国大选第一轮结果对市场有利。马克龙令人印象深刻的表现以及在第一轮中胜出缓解了法国退欧相关的担忧，亚洲股市和欧洲股市均上涨。短期内紧张气氛缓解有望助推股市上行，但第二轮投票前不安情绪可能重新回升以及特朗普执政的不确定性仍可能抑制股市涨势。

**上证综指承压**

中国股市周一下挫，政府加强对投机性交易的监管引发不安。尽管中国整体经济状况依然向好，经济数据稳定，但中国股市可能继续受压于监管风险。汇市方面，美元/人民币波动于6.8843元附近，美元/港元升向7.7790港元。

**黄金**

市场风险偏好回升抑制了黄金市场走势，金价波动于1270美元左右。风险偏好可能令金价进一步下滑，但是多头仍稳守1260美元。在法国大选第二轮投票前市场不确定性料会上升，英国退欧局势的发展也会拖累人气，多头仍有机会推动金价上涨。从技术角度看，日线图上金价仍处于上升通道中，MACD也显示市场走势向上。若金价突破1280美元，则有望继续走高，若收盘跌破1260美元，那么看涨预期失效。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。