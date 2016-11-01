美元回吐涨幅 因担心FBI重启希拉里“邮件门”调查

路透纽约10月31日 - 美元兑一篮子主要货币周一几无变动，回吐稍早录得的涨幅，因市场再度担忧，美国联邦调查局(FBI)重启对民主党总统候选人希拉里“邮件门”事件的调查，将对美国大选造成怎样的影响。

英镑上涨，因英国央行总裁卡尼决定延长任期。

分析师表示，市场担心共和党候选人特朗普可能在11月8日美国总统选举中胜出，拖累美元兑欧元、日圆和瑞郎回吐最初录得的大部分涨幅。

周五FBI宣布，对与希拉里“邮件门”事件相关的更多邮件展开调查，这拖累美元下跌，因为市场认为，希拉里当选后美国的政策将保持不变，而如果共和党总统候选人特朗普获胜，将会导致美国外交政策、国际贸易协定和国内经济的不确定性增加。

“大家都在留意选举民调，看看希拉里当选的共识是否仍未改变，”花旗集团G10外汇策略部门全球主管Steven Englander说。

分析师表示，如果特朗普当选总统，还可能使美联储脱离预期很高的12月升息轨道。根据CME Group的FedWatch工具，交易商现预计12月加息的机率约为78%。

“如果因民主党胜出的可能性逆转，导致市场波动或引发不确定性，美联储将可能按兵不动，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说。

美元指数基本持平，报98.373，稍早上升最多0.4%。

本月，美元指数可望上涨约3%，可能录得近一年来最佳月度表现。欧元兑美元基本持平，报1.0978美元。10月欧元势将下跌约2.3%，将为五个月来表现最差的一个月。

美元兑日圆升0.1%，报104.84日圆，10月升幅可望达到3.5%，创五个月来最佳月度表现。

英镑兑美元升0.4%，报1.2238美元，之前，英国央行总裁卡尼称，将在任期届满后将再延长一年，留任至2019年6月底。(完)