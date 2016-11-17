美元指数触及14年高位 预料会回落

路透纽约11月16日 - 美元兑一篮子货币周三攀升至近14年高位，尽管分析师警告称，美元容易出现回落，此前对美国当选总统特朗普刺激经济政策的押注刺激美元急升。

欧元兑美元跌至近一年最低。11月8日特朗普意外当选总统，令人担心未来一年欧洲国家选举问题以及民粹主义候选人获胜可能造成接二连三的不稳定因素。

“市场有些超前了。看来容易出现短期回调，”道明证券资深汇市策略师Mazen Issa说。

弱于预期的美国生产者物价和工业生产数据令公债收益率保持在其10个月高位附近，且限制美元的涨幅。

两年期美国公债收益率基本持平在1.005%，10年期美债收益率下跌1.5个基点，至2.223%。

美元指数触及2003年4月来最高100.57，后回落至100.42，日内上涨0.2%。美元指数过去八日累计上升3.5%，为去年5月来最大八日升幅。

分析师表示，尽管交易商对12月13-14日美联储政策会议加息的预期增强，但美元大涨可能导致美联储决策者重新考虑是否要加息，因为美元上涨将对美国出口造成影响。

“到达了其极限，可能对美国经济成长造成负面影响，”Pimco全球经济顾问Joachim Fels在路透全球投资前景峰会上说。

美联储主席叶伦在周四1500 GMT在国会联合经济委员会作证词陈述，她可能对美元急升表示关注。

“任何叶伦表达担忧的讲话，市场都不会轻率对待，”道明证券的Issa说。

CME Group的FedWatch显示，美国利率期货走势暗示，交易商预计美联储下月将联邦基金利率目标区间上调至0.50-0.75%的机率约为91%。

交易商深信美国加息和担忧欧洲政治，对欧元带来压力，令欧元跌穿1.07美元，为去年12月初来首次。纽约尾盘，欧元跌0.4%，至1.0679美元。

美元兑日圆基本持平在109.15日圆，稍早升至6月1日来最高109.75日圆。(完)