日圆上涨 因投资者削减对日本可能出台的刺激规模的预期

路透纽约7月26日 - 日圆兑美元周二升至逾一周高位，因交易员削减了对日本当局可能出台的新经济刺激规模的预期。

路透调查的大部分经济学家预计，日本央行将在周五结束的为期两天的会议上扩大资产购买计划，进一步下调已经为负的利率。

日本政府也在造制定一个支出一揽子计划，一些人认为，规模可能多达20万亿日圆(1,900亿美元)。但日本经济新闻周二报导称，直接的财政刺激举措规模可能比预期小很多，未来几年约为6万亿日圆。

“市场昨日对财政和货币举措的预期很乐观，”花旗全球外汇策略负责人Steven Englander称，但“这条新闻给当局将采取大举措施的预期浇了冷水”。

日本财务大臣麻生太郎的讲话也引发市场担忧，政府不会像投资者期望地那样与日本央行密切合作，实施新的刺激举措。

“财务大臣的讲话前夜引发市场波动，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策略师Vassili Serebriakov称。

美国交易时段日圆回吐涨幅，因部分投资者将美元回落看成是在美联储周三结束两日会议前买入美元的机会。

“市场仍愿意在美元/日圆下跌时买入，”Serebriakov称。

日圆兑美元急升1.7%，至103.995日圆，为7月14日以来最高，后回落至104.64日圆，全日升1.08%。

日圆一度下跌，此前日本经济新闻周二下午报导称，日本央行正在考虑多种刺激经济的选项，其中包括将已经为负的利率进一步下调，买入更多日本公债，以及扩大包括上市交易基金在内的其它资产的购买规模等。

预计美联储周三将维持利率不变，但投资者将寻找美国何时可能进行下次升息的线索。

乐观的经济数据提高了美联储在12月升息的预期，但一些交易员和分析师认为，美联储可能会暗示有可能在9月行动。

美元指数下跌0.13%，报97.164。(完)