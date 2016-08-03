美元跌至六周低位 因美国数据疲弱令升息前景蒙阴

今年商业地产投资料增近8% 投资者寻求高回报--仲量联行
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透纽约8月2日 - 美元兑一篮子货币周二跌至六周低位，因近期公布的美国数据疲弱，导致市场预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息。
美元兑日圆跌至三周低位，因日本政府批准一篮子财政刺激举措，其规模与市场预期基本一致。美元兑欧元也触及六周最低。
美国数据显示6月几无通胀后，美元扩大跌幅。一项关键的通胀指标核心个人消费支出(PCE)物价指数6月仅小幅增长0.1%，年增幅持稳在0.9%。
美国政府上周五公布第二季国内生产总值(GDP)增长缓慢。
纽约尾盘，美元指数下跌0.7%，报95.048，稍早触及6月24日以来最低95.0031。
“美元几乎在整个7月都走强，但在最近四日的交易中回吐了所有的涨幅。导致美元走软的原因是GDP数据疲弱，”Millennium Global Investments的董事总经理和资产组合投资部联席主管Richard Benson说。
Millennium管理着150亿美元的资产。
根据周二尾盘CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货走势显示，市场预计联储下月升息的机率为12%，12月升息的可能性约为33%。
美元兑日圆跌1.5%，报100.89日圆，稍早触及三周低位100.69日圆。
本首相安倍晋三内阁周二批准了13.5万亿日圆(1,320.4亿美元)的财政措施，作为重振疲弱经济的部分努力。日圆不跌反升，因刺激规模与市场预期基本一致，且市场认为之前日本央行祭出的宽松举措不如预期的激进。
BK Asset Management的外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg表示，美元/日圆逼近100日圆大关。
“尽管事实证明之前的干预行动成效甚微，但日本当局可能被迫考虑再次出手干预，”他说。
欧元兑美元升至六周高位，纽约尾盘上扬0.5%，报1.1227美元。
澳洲央行在周二降息25个基点，但澳元走强。兑美元最新上扬1.0%，报0.7608美元。
BK的Schlossberg称，交易商认为，澳洲央行此举是“一锤子买卖”，不会再有后续行动。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。