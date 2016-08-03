美元跌至六周低位 因美国数据疲弱令升息前景蒙阴

路透纽约8月2日 - 美元兑一篮子货币周二跌至六周低位，因近期公布的美国数据疲弱，导致市场预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息。

美元兑日圆跌至三周低位，因日本政府批准一篮子财政刺激举措，其规模与市场预期基本一致。美元兑欧元也触及六周最低。

美国数据显示6月几无通胀后，美元扩大跌幅。一项关键的通胀指标核心个人消费支出(PCE)物价指数6月仅小幅增长0.1%，年增幅持稳在0.9%。

美国政府上周五公布第二季国内生产总值(GDP)增长缓慢。

纽约尾盘，美元指数下跌0.7%，报95.048，稍早触及6月24日以来最低95.0031。

“美元几乎在整个7月都走强，但在最近四日的交易中回吐了所有的涨幅。导致美元走软的原因是GDP数据疲弱，”Millennium Global Investments的董事总经理和资产组合投资部联席主管Richard Benson说。

Millennium管理着150亿美元的资产。

根据周二尾盘CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货走势显示，市场预计联储下月升息的机率为12%，12月升息的可能性约为33%。

美元兑日圆跌1.5%，报100.89日圆，稍早触及三周低位100.69日圆。

本首相安倍晋三内阁周二批准了13.5万亿日圆(1,320.4亿美元)的财政措施，作为重振疲弱经济的部分努力。日圆不跌反升，因刺激规模与市场预期基本一致，且市场认为之前日本央行祭出的宽松举措不如预期的激进。

BK Asset Management的外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg表示，美元/日圆逼近100日圆大关。

“尽管事实证明之前的干预行动成效甚微，但日本当局可能被迫考虑再次出手干预，”他说。

欧元兑美元升至六周高位，纽约尾盘上扬0.5%，报1.1227美元。

澳洲央行在周二降息25个基点，但澳元走强。兑美元最新上扬1.0%，报0.7608美元。

BK的Schlossberg称，交易商认为，澳洲央行此举是“一锤子买卖”，不会再有后续行动。(完)