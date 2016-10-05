英镑触及31年低位 欧洲央行逐步结束购债的报导扶助欧元

路透纽约10月4日 - 英镑兑美元周二跌至31年来最低水准，因担心英国不久将退出欧盟，欧元缩减大部份跌幅，因报导称欧洲央行可能逐步结束购债计划。

美元全面上涨，受助于良好的经济数据和对美国年底前加息的押注。

英国首相特雷莎梅周日宣布将在明年3月底前展开正式脱欧程序以来，英镑已大跌接近2%。

“目前，人们听到的英国方面的消息都对英镑不利，”Pioneer Investments汇市策略部门董事Paresh Upadhyaya说。

许多市场人士担心，英国政府的立场暗示英国会“硬性脱欧”，即英国将彻底退出欧盟单一市场，以换取对移民的控制，此举将促使银行迁出伦敦。

英镑兑美元下跌0.8%，至1.2738美元，周二稍早降至1985年6月来最低1.2720美元。自6月23日英国退欧公投以来，英镑下跌了大约15%。

英镑兑欧元周二跌0.8%，至0.8794英镑，盘中触及三年低位。

在美元指数包含的六种主要货币中，除兑英镑和欧元上涨外，美元兑其余四种货币也攀升。美元指数升0.5%，此前触及13日高位，受周一强劲的美国制造业数据带动。这份令人鼓舞的报告促使投资者增加对美联储年底前加息的押注。

美国里奇蒙联储总裁拉克尔周二表示，存在强有力的加息理由，称借款成本或需要大幅提高以控制通胀率。

根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势暗示，交易商预计美联储在12月13-14日政策会议上升息的机率为63%，略高于周一稍晚的水平。

欧元缩减稍早跌幅，此前彭博报导称，欧洲央行可能在结束量化宽松计划前，逐步减少购债。

“消息提振欧元反弹，但欧元区仍要继续理顺区内问题。量化宽松和负利率的功效有限，”Silicon Valley Bank资深外汇交易商Minh Trang说。

欧元兑美元跌0.1%，报1.1202美元，周二稍早降至近两周低位1.1135美元。欧元兑日圆大涨1.2%，报115.14日圆，离三周峰值不远。(完)