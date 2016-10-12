美元因升息押注升至七个月峰值 英镑继续大幅下跌

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约10月11日 - 美元兑一篮子主要货币周二急升至七个月高位，因过去数周的一系列美国经济数据总体稳健，投资者增加对美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的押注。
英镑上周五“闪崩”后延续下行走势，因投资者担心英国硬性退欧对该国经济造成的影响。过去一周，英镑兑美元下挫超过4%。
美国方面，投资者等待美联储周三公布9月会议记录，以确定美联储12月加息的观点。利率期货市场反映美联储12月加息的机率为约70%。
这推高10年期美债收益率触及逾四个月高位，美元兑日圆上涨。对美国公债市场走势最为敏感的美元兑日圆在过去11日内有10日上升。
分析师表示，周二欧元兑走强的美元出现重大技术突破，打破持续近两个月的整固型。
“对美国12月加息的预期高涨，”这支撑美元，Forex.com研究部门主管James Chen说。
“本周末期包括零售销售，生产者物价指数和消费者信心等一系列数据将出炉，可能有助于形成预期，带动美元走势，”Chen说。
分析师还表示，美元受到支撑，因民调显示相对共和党候选人特朗普，民主党总统候选人希拉里支持率领先优势扩大。
Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说，市场认为希拉里是保持美国现况的候选人，如果她当选总统，带来的政治不确定性将低于特朗普。
纽约尾盘，美元指数上涨0.8%，至97.650，此前触及3月来最高水准。
欧元兑美元下跌至逾两个月低点，尾盘下跌0.8%，报1.1054美元。
美元兑日圆跌0.3%，至103.38日圆，但本月迄今上涨2%。
英镑大跌1.8%，至1.2128美元。一些分析师表示，预计英镑将进一步下跌，因英国退欧的影响继续显露。
但法国巴黎银行的Michael Sneyd表示，基于该行的外汇模型，预计目前英镑兑美元汇率已反映英镑最糟糕的假设情况。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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