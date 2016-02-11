新版汇市行为准则企图规范交易员资讯交流尺度

路透伦敦2月11日 - 全球外汇市场一天成交量高达5万亿(兆)美元，全球汇市新准则的初版草案，企图为交易员更清楚界定彼此之间能说及不能说的内容。

在爆发多名大型银行交易员不当共享客户讯息，企图操纵市场的丑闻后，数十名汇市交易员已遭停职或开除，多家银行被处以数以十亿美元计的罚款。

银行业及政府的消息人士向路透表示，新准则草稿上周已送给市场参与人士、业界代表及主要央行传阅。

他们表示，根据未来两三周的意见回馈，这份文件应会成为第一份完整版新准则的基础，在5月公布。

“增添新内容的主要领域围绕在执行及讯息处理方面，”一名熟知文件但要求匿名的消息人士称。

“这不是一本程序手册，但它让大家稍微更能厘清什么是适当的，以及什么是不适当的。它说的是我们期望大家遵守的原则，并提出了例子。”

对市场操纵展开的调查已经压制了银行推介人员、交易员和客户在网上和电话中彼此可以交流的内容，从而破坏了市场参与者开展业务的主要一环。

消息人士说，新准则草稿旨在提供更多日常课以交流的内容。央行的外汇委员会要求委员至少在3月前对该文件保密。

新准则草稿将在5月公布，将启动未来一年可能面临的更艰巨任务，即监管机构如何实施自己制定的准则。

第三位消息人士称，行为准则的制定以及银行的签署应该会赋予监管机构更多的权力，可以对银行迅速开出罚款及其他惩罚，无需经过之前那种旷日持久且成本高昂的调查。监管机构在经过相关调查后在去年开出了数轮罚单。

他还说，银行对新准则草案的认可程度尚不得而知。(完)