汇市一周综述：美联储升息前景如雾里看花 商品货币面临危机

整理 王兴亚

路透北京10月2日 - 本周中国迎来国庆黄金周假期，市场活动清淡。中国关键的制造业PMI调查报告虽然疲弱，但略好于部分人的预期，令市场如释重负。但此先行指标昭示中国经济下行压力仍大，令市场预期中国三季度GDP增速“破七”的风险上升。

美联储的政策前景无疑仍是市场最为挂怀的因素，但不管是全球经济前景还是喜忧参半的国内数据，都使其升息计划变得更为复杂。超重量级的美国非农就业报告周五晚间出炉，可能强化或弱化今年升息的可能性。无论情况如何，报告结果将为美元走势定调。

展望下周，澳洲、日本及英国央行将宣布利率决议，美联储也将公布9月政策会议记录。国际货币基金组织(IMF)和世界银行召开年会，对全球经济做出评估。此外，比较重要的经济数据包括：欧洲主要国家及美国的服务业PMI、全球主要经济体的消费者信心指数。

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**美联储升息前景如雾里看花**

美联储政策前景无疑仍是市场的头号焦点。美国经济和劳动力市场表现较为强劲，令美联储今年加息的可能性仍存。但全球经济增长放缓以及金融市场大幅震荡让美联储心存顾虑，上月政策会议就屈从于这种担忧决定暂缓升息。

本周主要经济体公布的采购经理人指数(PMI)数据，表明经济前景更加黯淡。加上美国国内数据喜忧参半，美联储的升息计划可能变得更为复杂。

决策官员们传递出的信号也不一致。美联储副主席杜德利表示，决策者在评估经济改善状况后，可能于10月升息，旧金山联储总裁威廉姆斯也呼吁在今年稍晚某个时点升息；而芝加哥联储总裁埃文斯则敦促推迟升息，他认为需要看到“真正的通胀上行动能的证据”才升息，建议明年中可能是升息的合适时机。

超重量级的美非农就业报告将在周五晚间发布，这项数据可能左右美联储在今年底之前升息的机率。路透调查显示，分析师预期9月美国非农就业岗位将增加20.3万个，从上月较为疲弱的就业增长展开反弹。

“美联储主席叶伦提到过劳动力市场状况正在改善，并表示海外情况(特别是中国)以及物价是主要顾虑，”巴克莱驻东京的首席日本外汇分析师Shinichiro Kadota称，“非常乐观的报告当然会产生很大的影响，但美联储可能不会单凭就业数据做出利率决议。”

**商品货币面临全行业危机**

本周初商品货币严重受创，因基本金属和原油价格大跌。澳元兑美元再次跌破0.70美元，接近六年半低点；加元兑美元更是跌至1.3457加元的11年低点；马币(林吉特)兑美元跌至1998年亚洲金融危机高峰期以来的最低点；印尼卢比则徘徊在17年低位附近。

采矿及贸易巨头嘉能可股价大跌，日本乾散货经纪商--第一中央汽船株式会社申请破产保护，进一步印证能源及原材料价格暴跌正在触发一场全行业的危机，并促使投资者削减高风险资产的头寸。

嘉能可反击债务疑虑，股价周二反弹收高17%，扶助商品货币回稳。加元兑美元周四触及两周高位，受原油价格大涨提振。

中国是原材料主要进口国，特别是对澳洲、巴西和加拿大等商品生产国而言；因此中国需求势头放缓，全球都会有感应。备受关注的中国制造业PMI调查报告疲弱，昭示中国经济下行压力仍大，令市场预期中国三季度GDP增速“破七”的风险上升。

**欧洲央行会否扩大购债？**

周三公布的官方数据显示，欧元区9月通胀率再度跌至零以下，凸显出大宗商品价格大跌之际通缩风险挥之不去。接下来，亚洲、欧洲和美国的制造业调查均表明经济前景更加黯淡，可能引来呼吁各家央行进一步放宽货币政策的更大声浪。 “数据很可能提升了一些经济体推出更多刺激措施的可能性，特别是中国央行和欧洲央行，”伦敦Investec经济分析师Philip Shaw说道，“这些经济体复苏的表现不太好，可能会出台更多刺激措施；欧元区就是明显的例子，该经济体通胀进一步下滑。”

以欧洲央行总裁德拉吉为首的决策者已经暗示，如果到2017年通胀率仍达不到近2%的目标，那么每月600亿欧元的购债计划有可能扩大规模或延长实施期限。(完)