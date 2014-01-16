《独家新闻》中信资本投资FX Concepts前高管成立的新基金--消息

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透纽约1月15日 - 两名消息人士周三表示，中国主权财富基金下属的中信资本控股投资了一个新成立的美国资产管理基金，该基金由已破产对冲基金FX Concepts的前高管成立。
这个新基金将由FX Concepts的前首席运营官兼首席策略官Bob Savage，以及联合投资总监兼研究主管Ron DiRusso管理。DiRusso也曾经管理过FX Concepts的波动性基金，这是该公司临近破产时表现优秀的少数几个基金之一。
中信资本控股管理着超过40亿美元的资产，它的主要所有者包括资产约为5,750亿美元的中国投资有限责任公司，以及中国最大综合性企业企业中信集团。
消息人士并未透露中信对上述新基金的投资数额，但表示它“肯定会管理资金”。由于未受权接受媒体采访，消息人士要求匿名。
Savage未回复路透的邮件和电话，不过去年年底时他曾表示2014年将参与一个新企业。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200