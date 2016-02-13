一周汇市综述：股市倒地债券跃起 美元惨被抛弃

图为2014年10月28日在巴黎拍摄的欧元和美元纸币。 REUTERS/Philippe Wojazer

整理 张明钧

路透台北2月12日 - 一边是欢欢喜喜的中国农历春节，一边是愁云惨雾的全球股市。美国标准普尔500指数周四盘中触及两年以来最低水准，英、德、法三大股市主要股指至周四止本周跌幅全都超过5%，日本股市一周大挫11.1%，创2008年金融危机以来最大单周跌幅。

何以致之？日股是受日圆飙涨的打击，其他股市则是因忧心全球经济成长放缓。本周欧洲四大主要工业国--英德法意公布的12月工业生产全数下滑，与市场预期的小幅成长差距甚远，无疑成为全球经济成长的一大警讯。

美国本周未有重大经济数据出炉，上周五的就业数据及本周初请失业金人数仍显示国内劳动市场强劲，但美联储主席叶伦在国会作证时也不得不承认全球经济下滑以及股市深跌，令金融条件紧缩的步伐超出了联储的期望水平，虽然她仍坚持升息立场，但上述表态已然让市场对美国升息的预期大幅降温，导致美元本周兑主要货币全面重挫。

展望未来一周，市场料将聚焦于中国将公布的1月进出口及物价数据，以了解中国内外需求是否如外界担心的那样疲弱，另外美国及加拿大等地公布的消费者及生产者物价数据，也将成为市场判断主要央行是否将维持宽松立场的依据。

本周国际金融市场刮起飓风，全球股市纷纷倒地，债券价格则是腾空而起，其中美国10年期公债收益率跌破1.55%，创2012年9月以来新低，英国同天期公债收益率创历史新低，欧陆主要国家公债收益率也都创下逾九个月来的低点。

股市重挫、债券价格扬升，显示市场看淡经济前景，且预期未来利率将继续处于低档。美元/日圆一个月隐含波动率窜升至2013年6月以来最高，更显示市场预期未来汇价波动将更为剧烈。

股债汇市出现大幅震荡，并不是因为出现了新的黑天鹅，而是对于经济前景的不安全感加剧。虽然本周主要国家公布的重要经济数据不多，不过欧洲四大主要工业国家的12月工业生产数据均比预期难看甚多，德国12月进出口双双下滑1.6%，分别偏离分析师预期的下滑0.5%及成长0.5%，这是本周最为明确的景气欠佳讯号。

美国公布1月就业数据相当强劲，非农就业岗位增长虽放缓但薪资增幅高于预期、失业率八年来首度跌破5%、最新初请失业金人数逼近衰退后的低位，但是美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席本周前往国会发表证词时，面对国际金融环境恶化也不得不低头，承认全球经济下滑以及股市深跌，令金融条件紧缩步伐超出了联储的期望水平。

虽然叶伦也有提到要继续推动升息，一度提振美元走升，但之后市场扩大反映她证词中的偏鸽派说词，导致今年以来就已经进入下跌趋势的美元/日圆下挫至15个月低位，本周周线料下跌近4%，今年以来跌幅则是接近7%。欧元也随之走升，一度创去年10月以来新高，周线可望上涨1.3%，今年至今涨幅约4%。美元指数自1月底以来则已跌4%。

“在她周三作证的最后阶段，人气完全转变了…基本上说，叶伦作证发言的鸽派基调足以强化市场的预期，也就是说，美联储可能不会在下个月升息”, BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。

**利差交易平仓”轧”一脚**

日圆走势格外强劲，是因为在风险资产价格大跌之际，利用日圆融资购买风险较高资产的交易商出脱套利交易、并买回日圆；再者日圆传统上就被视为资金避风港，市场动荡更强化了避险买气，日圆涨势获得双重助力。

尽管日央行最近下调利率至负值，理论上讲应该会削弱日圆的价值，但该政策只针对部分存款，政策有效性遭到质疑，因而只在政策发布初期收到遏阻日圆升值的效果。

“日本央行采取负利率政策后美元/日圆的价格走势表明，市场认为日本央行的政策是不可持续的，或者说是不会奏效的，”美银美林汇市策略师Ian Gordon说。“这就是日圆大幅反弹的原因所在，市场表现基本是在说，我们认为日本央行的政策不会奏效。”

**负利率时代**

瑞典央行周四将指标回购利率由负0.35%调降至负0.50%，并表示会将来自到期债券及其资产组合付息的资金进行再投资，实际扩大了央行债券购买计划。该行称正在研究其他放松政策的方法，包括外汇干预在内。

最新路透调查显示，分析师预期欧洲央行下月把目前负0.3%的存款利率再下调10或20个基点，扩大每月600亿欧元购债计划规模的机率为50%。

率先推行负利率的瑞士央行，总裁乔丹本周称不排除进一步降息。加上日本央行日前行动、美联储宣称正在研究，负利率政策似已蔚为风潮。

然而负利率也可能是引起市场动荡的原因之一，最近几周银行债券与股市受挫，让许多投资者觉得负利率成了问题的一部分，而不是解决问题的手段。标准普尔金融类股指数周四收盘创2013年10月以来最低，可能就是在反映此题材。

接下来的问题是：美联储如何因应全球经济前景看淡及利率下滑压力，并让利率政策正常化？中国经济接下来的表现？全球股市走向何方？(完)