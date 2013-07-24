美元走强 因美国楼市数据强劲和公债收益率攀升

* 欧元兑美元在触及一个月高位后回落

* 德法两国PMI数据支撑欧元

* 澳元走软，因汇丰中国制造业PMI回落

路透纽约7月24日 - 美元周三普涨，受助于美国公债收益率攀升，这显示对经济复苏的信心，以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)将缩减刺激规模的预期。

强于预期的美国楼市数据也支撑美元，美元兑一篮子货币四日来首次攀升。

在美国公债市场，指标10年期公债收益率攀升至2.581%。美国财政部周三标售350亿美元新五年期公债，需求相对较低。

“美元目前受公债收益率上扬支撑，收益率暗示正在进行中的经济复苏总体仍然向好，”RBS Securities的汇市策略师Brian Kim表示。

美国6月新屋销售跳升至五年高位，另一项数据显示7月制造业活动扩张，提振第三季经济成长加速的希望。

在下午尾段的交易中，美元指数.DXY上扬0.4%，报82.272，之前连跌三天。

“美国数据向好通常会点燃对美元的需求，因美联储的货币政策前景取决于数据表现，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

另一方面，欧元从稍早触及的一个月高位1.3256美元回落，日内下跌0.2%，尾盘报1.3198美元。在1.3260/70美元之上有欧元卖盘，尤其是来自亚洲央行的卖盘。

在路透外汇平台，欧元/美元成交量总计为46亿美元。

欧元兑美元稍早触及一个月高位，因数据显示，德法两国民间行业扩张速度超过预期，显示欧元区经济正在复苏。

德国和法国的PMI数据均优于预期，促使部分投资者削减欧元空仓。总体而言，企业调查显示欧元区经济可能在第三季扩张。

上述数据与中国PMI数据回落形成鲜明的对照。这引发对美元的避险买盘，使与成长息息相关的澳元从四周高位回落。

“欧元稍早上扬，是对德法PMI数据表现出众的反应，这两国的数据与诸如中国等国的PMI数据形成鲜明对照，”道明证券(TD Securities)的汇市策略师Greg Moore表示。

交易商称，鉴于欧洲央行发布的将保持宽松货币政策，甚至可能降息以促进经济成长的“前瞻性指引”，欧元的任何涨势都可能受限。

与之相反，美联储正考虑撤走超宽松刺激举措，因美国经济表现强于其他主要经济体，不过，美联储保持了一旦经济再度转弱，调整退出计划的可能性。

欧洲央行和美联储政策背道而驰，导致美国公债和德债收益率之差扩阔。

尽管自美联储主席贝南克暗示，联储缩减刺激规模的计划取决于经济数据后，美国公债与德债利差收窄，但10年期美国公债与可比德债收益率差仍接近近七年最高。

其他货币方面，对中国经济数据高度敏感的澳元在中国PMI数据公布后大幅走低。澳元兑美元尾盘下跌1.4%，报0.9165美元，低于0.9317美元的日高。

美元兑日圆上扬0.9%，报100.29日圆。欧元兑日圆攀升0.7%，报132.34日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3200 1.3221 -0.16 +0.05 1.3194

美元/日圆 100.24 99.40 +0.85 +15.56 86.74

欧元/日圆 132.31 131.47 +0.64 +15.61 114.45

美元/瑞郎 0.9373 0.9347 +0.28 +2.38 0.9155

英镑/美元 1.5313 1.5367 -0.35 -5.77 1.6251

美元/加元 1.0315 1.0285 +0.29 +3.97 0.9921

澳元/美元 0.9163 0.9296 -1.43 -11.83 1.0393

欧元/瑞郎 1.2373 1.2362 +0.09 +2.47 1.2075

欧元/英镑 0.8618 0.8603 +0.17 +6.21 0.8114

新西兰元/美 0.7927 0.7995 -0.85 -4.30 0.8283

元

美元/挪威克 5.9256 5.8729 +0.90 +6.52 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.8211 7.7666 +0.70 +6.55 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.5032 6.4445 +0.91 +0.07 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.5856 8.5208 +0.76 +0.09 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅

亦以此为基准计算。

(完)

(编译 母红；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。