美元兑欧元下滑 因美联储官员讲话抑制缩减购债预期

* 美联储官员讲话抑制缩减购债预期

* 美元兑日圆上涨，在98.70日圆有卖单

* 欧元脱离四周低点，但欧洲央行对通胀温和的倾向料限制升幅

路透纽约6月27日 - 美元兑欧元在连升两日后周四下滑，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话压制对联储将开始缩减刺激措施的预期，并称如果经济转弱，美联储可能再度购债。

周四美国公布的经济数据也没有强到足以带动投资人提前对联储正式结束量化宽松政策时机的预期

尽管美国5月消费者支出反弹，且上周初请失业金人数减少，但数据并没有太大惊喜，显示美国经济仍在适度成长的道路上。

另外，日圆下滑，部分受美联储官员讲话打压。在数周前开始谈及美联储缩减购债计划时，日圆同美元一道得益，因投资人开始撤出较高风险货币，转投避险货币。

道明证券汇市策略师Greg Moore表示，最近美联储官员的讲话整体论调看来是市场消化联储提前缩减购债计划有些过于积极了。

“基本上，美联储官员表达的是什么也没有改变，退出量化宽松政策还要看数据。这可能令美元失去一些动能，”他称。

具影响力的纽约联储总裁杜德利周四表示，如果经济成长和就业市场变得较预期疲弱，美联储购买资产的力度可能比贝南克上周所述更为激进。

美联储理事理事鲍威尔周四也表示，金融市场对美联储的声明反应过激，对美联储首次升息的时间预期过早。

尽管如此，分析师表示，美元升势保持完整。即便美联储没有在今年稍晚开始缩减刺激措施，美国经济复苏仍会比欧元区、日本和中国等其他主要经济体要快。

根据BNY Mellon数据，整体而言，美元仍是最强劲的净买入货币。

纽约尾盘，欧元兑美元升0.2%，报1.3041美元，日低报1.2999美元。

法国巴黎银行表示，在1.3035美元开始作空欧元/美元，目标欧元跌至1.2640美元，止损位在1.3250美元。

美元指数.DXY跌0.1%，报82.916，此前触及三周高位83.171。

美元整体得益于美国公债收益率上升，因更多投资人消化了美联储将在今年稍晚开始缩减每月850亿美元购债规模的可能性。

美元兑日圆上涨，因美国公债收益率走强，此前数据显示5月成屋待完成销售指数增加6.7%，远胜分析师预估的1%，但尚不足以改变汇市交易的整体局面。

美元兑日圆升0.6%，报98.30日圆，逼近周一触及的高位98.70日圆，但交易商表示，在98.70日圆上方有大量卖单，可能阻止美元升势。

**买入机会**

未来几个月，美元的大趋势要看对美联储缩减刺激措施的预期，Intesa Sanpaolo分析师Asmara Jamaleh表示。如果本周和下周的经济数据不及预期，美元可能下滑，但任何回落都将是买入的机会，她表示。

英镑兑美元跌至1.5200美元的低点，为逾三周首见，此前英国意外下修首季经济成长年率。纽约尾盘，英镑兑美元跌0.3%，报1.5262美元。

在欧元收在200日移动均线切入位1.3073美元下方后，分析师对欧元的前景也不那么看好。欧洲央行官员表示，该行尚未准备好缩减刺激规模。

“欧元/美元走势形成了‘死亡交叉’，即100日移动均线切入位1.3071美元目前低于200日移动均线切入位1.3072美元。较短期移动均线向下穿过较长期移动均时即形成死亡交叉。”

由于欧元兑美元的50日移动均线切入位在1.3077美元，所以在未来几日可能出现50日移动均线向下穿过100日和200日移动均线的情况，形成第二个和第三个死亡交叉。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3035 1.3011 +0.18 -1.21 1.3194

美元/日圆 98.34 97.72 +0.63 +13.37 86.74

欧元/日圆 128.20 127.14 +0.83 +12.01 114.45

美元/瑞郎 0.9451 0.9428 +0.24 +3.23 0.9155

英镑/美元 1.5257 1.5313 -0.37 -6.12 1.6251

美元/加元 1.0476 1.0467 +0.09 +5.59 0.9921

澳元/美元 0.9270 0.9276 -0.06 -10.81 1.0393

欧元/瑞郎 1.2323 1.2269 +0.44 +2.05 1.2075

欧元/英镑 0.8541 0.8495 +0.54 +5.26 0.8114

新西兰元/美元 0.7790 0.7787 +0.04 -5.95 0.8283

美元/挪威克朗 6.0417 6.1070 -1.07 +8.61 5.5630

欧元/挪威克朗 7.8783 7.9462 -0.85 +7.33 7.3403

美元/瑞典克朗 6.7399 6.7501 -0.15 +3.71 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.7880 8.7851 +0.03 +2.45 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此

为基准计算。

(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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