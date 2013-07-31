* 美元普跌，因美联储维持购债计划

* 美国第二季GDP增长1.7%

* 美国7月民间就业岗位增加20万

* 焦点转向欧洲央行、英国央行会议及美国就业数据

路透纽约7月31日 - 美元周三普跌，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)没有提供短期内缩减刺激计划的任何暗示，尽管美国今日公布的经济成长和民间就业数据强劲。

美联储在为期两日的货币政策会议结束后表示，经济继续复苏，但仍需要支持。

美联储表示，短期内将继续执行每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划，以提振仍受联邦预算收紧和海外增长疲弱拖累的经济。

美联储的购债计划对美元不利，因这等同于印钞，会稀释美元价值。那些作多美元的投资人渴望看到美联储减少刺激措施，因这会推高美国利率，令美元对投资人而言更具吸引力。

“美联储的货币政策声明的格局有一些细微的变化，总的来看，美联储对缩减购债有略微的退缩，”Miller Tabak & Co.首席经济策略师Andrew Wilkinson表示。

“今日...对宽松货币政策将保持的感觉可能会渗透到市场人气中，”他表示。

受美联储维持宽松政策提振，欧元兑美元触及1.3344美元的6月19日来最高，纽约尾盘，欧元兑美元升0.5%，报1.3328美元。

美元指数.DXY跌0.24%，报81.631，该指数可能连跌第二个月，欧元则将连升两个月。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示，美联储未能明确暗示将在9月开始缩减刺激措施导致美元下滑。

“从好的一方面来看，美联储承认今年上半年经济温和成长，就业市场进一步改善，”他指出，“另一方面，美联储官员也承认担心低通胀和高失业率，这可能对短期内缩减购债构成潜在阻力。”

盘中稍早，美元从强劲的美国经济数据中寻获支撑。数据显示，美国第二季国内生产总值(GDP)成长年率初值为1.7%，另外美国7月民间就业增加20万，高于预估的18万。

美元兑日圆跌0.3%，报97.74日圆，稍早触及一个月低点97.56日圆。

美联储会议结束后，汇市投资人将关注周四的欧洲央行和英国央行货币政策会议。

周五，美国劳工部将发布7月非农就业报告。若报告强劲，会提振美元，因这会令美联储今年减少购债的几率上升。如果就业数据不佳，美元则可能下滑。（完）

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。