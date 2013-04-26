美元兑日圆下滑 因美国GDP数据令人失望

* 美元兑日圆在100日圆的阻力位仍稳固

* 日本央行维持利率不变，日本通胀疲弱

* 美国首季GDP成长加速，但不及预期

* 关注下周美联储和欧洲央行货币政策会议

路透纽约4月26日 - 美元兑日圆周五下挫至逾一周最低，此前日本央行维持货币政策不变，且数据显示美国首季经济成长较预期缓慢。

美元兑日圆势将录得4月15日来最大单日百分比跌幅，因技术面和基本面等多种因素影响。

周五，日本央行没有宣布新的货币刺激措施，而政策制定者对是否央行能够达到2%的通胀目标有分歧。

“美元兑日圆继续对海外市场所发生的事件作出反应，尽管日本央行的政策没有意外，但两位委员表示难以达到2%通胀目标令日圆有上升的压力，”野村证券汇市策略师Charles St-Arnaud表示。

“之后美国公布的GDP数据疲弱，引发对日圆的空头回补，”他称。

美国商务部公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.5%(预估为增长3.0%)，第四季为增长0.4%。

GPD数据公布后，美国公债收益率下滑，因投资人押注美联储可能在下周货币政策会议上考虑更多刺激措施。

“公债收益率下滑也是今日美元兑日圆交易的一个主要因素，”St-Arnaud表示。

美元/日圆纽约尾盘报98.26日圆，大跌1%，盘中触及97.54日圆低点，为4月17日来首见。卖压拖累美元跌穿技术支撑位，令跌势加剧。

美元兑日圆“已跌穿八日指数移动均线，”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示，“在突破了日相对强弱指标的情况下，美元/日圆上升三角形利多形态的对角线支撑位已失守。”

根据Reuters Dealing，周五有价值33亿美元的日圆易手，上周五为37亿美元。

美元下挫，进一步远离4月11日触及的四年高位99.94日圆。

日本央行4月初宣布的激进货币刺激措施引发日圆大跌，但交易商和分析师表示，美元没能攻克100日圆，令其易出现回落。

“未能升穿100日圆令投资人思量是否对美元/日圆走势短期前景过于乐观了，”Rabobank高级汇市策略师Jane Foley表示。

“今日的通胀数据警告市场可能对货币刺激政策将为经济带来足够活力以推高通胀上过于乐观了。”

日本公布，尽管日圆走软，日本3月核心消费者物价指数连续第五个月按年下滑。

下周有一连串的重大事件和经济数据，包括美联储和欧洲央行货币政策会议以及至关重要的美国就业数据。

“亚洲和欧元区的经济表现迟滞，一些投资人原本指望美国GDP数据强劲，”CitiFX汇市策略师Amanda Chow表示，“但数据不及预期，他们有些失望。”

“我们仍预计日圆在中期将继续走软，因经济基本面以及日本央行决心竭尽所能达到2%通胀目标的事实，”她表示，“美国的GDP数据尽管逊于预期，但可能不足以促使美联储采取行动，不过，这还要看下周的会议。”

未来几日欧元也预计将继续承压，因预期下周欧洲央行将降息，支撑欧元区脆弱的经济。

根据路透数据，欧元兑美元尾盘报1.3023美元，升0.1%。

本周，美元兑日圆跌1.2%，根据路透数据，这是6月3日当周来表现最差的一周。欧元兑美元跌0.2%，为连跌第二周。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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