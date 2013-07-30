美元小涨 市场静候美联储政策决定和GDP数据

* 美国第二季GPD料增长1.0%

* 关注美联储会议，欧洲央行和英国央行也将开会

* 美国经济表现料最终提振美元

* 澳元因央行言论下滑，瑞典克朗因GDP数据走软

路透纽约7月30日 - 美元周二小涨，市场观望是否倍受期待的美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策声明会暗示准备在今年稍晚减少购债刺激计划。

美联储将在为期两日的会议后发布政策声明，目前美联储按每月850亿美元的规模购债。

美联储主席伯南克5月表示，美联储可能在9月开始逐步缩减购债计划，引发美元升势。不过伯南克在几周前态度有所软化，称只要经济保持疲弱，通胀低企，就会保持量化宽松政策。

刺激措施减少可能带动美国利率上升，令美元对投资人更具吸引力。

“我认为，整体而言，市场预期是美联储仍将在今年缩减购债。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

“美国就业数据和GDP数据要远逊于预期，才会影响上述预期。我认为不会有太过令人失望的经济数据。”

美国周三将发布第二季国内生产总值(GDP)初值，根据路透调查，分析师预计增幅仅1%，低于首季的1.8%。

尽管第二季经济成长疲弱，许多专家相信美国经济将超过其他主要经济体，这最终会对美元有利。

“展望未来，我们认为美国经济成长表现将强于多数其他地区。”Cambridge Mercantile Group首席市场策略师兼副总裁Mark Frey表示。

他表示，美国经济增强，以及收益率上升和货供减少，将在可预见的未来为美元提供强大支撑。

“毫无疑问，市场会大幅波动，但从纯市场的角度看，经济决策者应准备好美元在未来几个月，甚至可能是几年内持续强劲上涨。”Frey称。

尽管周二的经济数据不太强劲，他们仍预计美国经济在改善。周二美国公布5月房价增长1%，消费者信心指数不及预期。

纽约尾盘，美元指数.DXY升0.3%，报81.864，连升两日。该指数远高于周一触及的五周低点81.499，以及200日移动均线切入位81.524的技术支撑位。

美元兑日圆升0.1%，报98.04日圆。

交易商表示，美元升势部分可能归因于市场臆测美国总统奥巴马今日稍晚的讲话中将提议，美国企业无论是否汇回资金，都将对海外盈利征税5.25%。

欧元兑美元持平，报1.3264美元，盘中触及略高于1.33美元的约六周高位。欧元受助于调查显示欧元区经济信心改善。

但欧元升势可能短暂，因欧洲央行周四将举行货币政策会议，可能维持宽松政策。

英国央行周四也将开会，市场预计其也将维持宽松货币政策。

巴克莱分析师建议再度作空欧元/美元，目标1.28美元，止损位在1.3430美元。

“美元更普遍的升势仍非常活跃，”巴克莱分析师表示，并称包括周五的月度就业数据在内的美国经济数据若强劲，会带动美元上涨。

另外，澳元兑美元跌至两周低点0.9041美元，略高于7月中触及的近三年低点0.8998美元，因此前澳洲央行总裁史蒂文斯表示，澳元可能进一步下滑，有进一步降息的空间。纽约尾盘，澳元兑美元跌1.5%，报0.9064美元。

瑞典克朗兑欧元大跌超过1%，因此前数据显示瑞典经济第二季意外萎缩。欧元兑瑞典克朗触及约8.7006克朗的两周高位，根据路透数据，纽约尾盘报8.6858，升1.1%。

(编译 李军/张涛; 审校 利棣儿)

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