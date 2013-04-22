美元兑日圆下跌 此前逼近100日圆关口

* 美元兑日圆涨向100关口

* 20国集团没有批评日本激进的宽松政策

* 对冲基金FX Concepts预料日圆第二季上涨

* 欧元兑美元跌向近期交投区间的低端

路透纽约4月22日 - 美元兑日圆周一下滑，但距100日圆的关键水平仅咫尺之遥，此前20国集团(G20)认可日本的积极货币宽松计划，正是该举措导致了日圆下跌。

日本官员表示，对于日本1.4万亿美元刺激计划的目标是抗击肆虐15年的通缩，而非令日圆贬值，G20表示接受。

美元兑日圆因此最高涨至99.98日圆，根据路透数据，这和4月11日创下99.94日圆的四年高位及100日圆水平只有咫尺之遥，据称接近100日圆水平一线设有期权障碍。美元最新报99.28日圆，下跌0.2%。

“G20没有提出反对意见，实际上为日本央行在有需要时进一步放宽政策提供空间，应会使日圆保持全线下跌的态势，”Commonwealth Foreign Exchange, Inc首席市场分析师Omer Esiner说。

若美元升穿100日圆，可能触发止损买单，将或带动美元升至101.45日圆的2009年4月高位，此水平可能是短期阻力位。据称100日圆处有大量期权到期，将使日圆在该水平止步不前。

但日圆兑其它货币并没有触及类似的高位，如加元和澳元等，日圆兑美元的疲势可能受限。

“我认为,如果日圆兑美元以外货币也跟兑美元一样疲软，那或许更能确认日圆疲势的，人们将更加放心地卖出日圆兑美元和其它许多货币，”汇丰美洲外汇策略主管Robert Lynch说。

RBC Capital Markets外汇策略全球主管Adam Cole说，想要日圆跌势加剧，也需要更多信息显示资金流出日本。他预期，日圆兑美元未来一个月内将保持在100日圆附近。

“想要美元明确升穿100日圆，需要看到日本投资人买入而非卖出海外资产的强有力证据，或需要看到对冲行为的转变。但目前而言，从资本流数据看不到这些情况。”

美元兑日圆一个月期权隐含波动率高见14.415%，为两年来最高位，突显采用期权对冲日圆跌势的需求上升。

周五的数据显示，截至4月16日的一周，汇市投机者增持日圆空头仓位和美元多头仓位。

日圆兑美元自11月中以来累计下跌23%，当时安倍晋三在竞选时承诺将采取大胆的扩张性货币与财政政策。安倍于去年12月开始出任日本首相。

一些投资者预期，近期内日圆兑美元将会攀升。

大型外汇对冲基金FX Concepts的主席John Taylor周一表示，尽管日本出台激进的刺激计划，但对全球经济的担忧将在未来几个月内推高日圆兑美元。

“我们预计日圆将在7月前走强，”Taylor在路透外汇峰会上称。“我认为日圆兑美元在下一季度将交投于92-102，我更倾向于92。”

**欧元走势脆弱**

从基本面来看，不绝于耳的欧洲央行降息传言令欧元受到打击。

BK资产管理的董事总经理Kathy Lien称，欧元“今日早盘跌向1.30美元，因为有更多欧洲央行官员发表言论，似乎支持降息或者以某种形式进一步放宽政策。”

Lien补充道，在这种情况下，本周出炉的欧元区采购经理人指数(PMI)和德国IFO企业景气判断指数将是关键。

分析师称，就算是意大利总统获选连任也几乎未能给予欧元任何支撑。

“老实说，我认为这一不确定性的消除未必利好欧元...因为它意味着(意大利)议会的僵局仍未打破，”DailyFX外汇分析师Christopher Vecchio说。

在欧洲央行放宽政策预期的影响下，欧元兑美元走势仍脆弱。据路透数据，欧元尾盘报1.3058美元，日内上涨0.1%。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3066 1.3051 +0.11 -0.97 1.3194

美元/日圆 99.20 99.50 -0.30 +14.36 86.74

欧元/日圆 129.63 129.88 -0.19 +13.26 114.45

美元/瑞郎 0.9340 0.9332 +0.09 +2.02 0.9155

英镑/美元 1.5292 1.5230 +0.41 -5.90 1.6251

美元/加元 1.0252 1.0262 -0.10 +3.34 0.9921

澳元/美元 1.0270 1.0270 +0.00 -1.18 1.0393

欧元/瑞郎 1.2204 1.2184 +0.16 +1.07 1.2075

欧元/英镑 0.8542 0.8571 -0.34 +5.27 0.8114

新西兰元/美 0.8420 0.8419 +0.01 +1.65 0.8283

元

美元/挪威克 5.8421 5.8200 +0.38 +5.02 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.6348 7.5940 +0.54 +4.01 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.5283 6.5353 -0.11 +0.46 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.5278 8.5424 -0.17 -0.58 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅

亦以此为基准计算。

(完)

(编译 利棣儿/徐文焰；审校 白云/张荻)

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