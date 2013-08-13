美元兑欧元和日圆受利好数据带动走强

* 美国零售销售增速为七个月来最快

* 公债收益率攀升，扶助刺激美元买盘

* 日圆走软，因日经报导安倍晋三拟下调企业税

路透纽约8月13日 - 美元兑日圆和欧元周二升至一周高位，因反应美国消费者支出状况的关键指标零售销售增速为七个月来最快，巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将缩减刺激规模的预期。

美国商务部报告，不包括汽车、汽油和建筑材料的零售销售上月增长0.5%。这是12月以来的最大增幅，显示美国经济成长在第一季受加税和联邦预算削减等因素拖累后，可能正在累积动能。

强劲的经济数据将促使美联储削减每月850亿美元的购债规模，可能最早在9月开始行动。美联储缩减购债规模的预期引发公债市场的抛售，从而导致收益率攀升。

“今日市场受固定收益产品市场的影响较大，美元/日圆可能是对利差最敏感的货币对，”花旗集团美国G10货币策略师Richard Cochinos表示。

美国逐步缩减量化宽松机制规模将扩大美日两国的利率差距。美国投资收益率攀升，而日本实行近零利率政策，且日本央行正在实施大规模宽松政策。

日圆兑美元和欧元录得两周来最大单日百分比跌幅，因报纸报导称，日本政府可能下调企业税。

美元兑日圆尾盘上扬1.3%，报98.17日圆。上周美元兑日圆触及七周低位。

欧元早盘上扬，受助于德国ZEW经济景气指数强于预期，提升欧元区经济复苏正在加速的希望，但由于美元受数据驱动的涨势在夏季清淡交投中加速，欧元兑美元回吐涨幅。

“未来五周半，美国每公布一项经济数据，投资者都将从其对联储9月18日会议决策影响的角度来评价，”WorldWideMarkets的首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

“根据这一标准，今日的数据应使美联储从9月开始缩减量化宽松规模的可能性保持不变，”他补充说。美联储将于9月17-18日举行下次政策会议。

欧元兑美元尾盘跌0.25%，报1.3264美元，日低为1.3232美元，日高1.3316美元。

欧元兑日圆尾盘上扬1.06%，报130.24日圆。

今日公布的德国ZEW经济景气判断指数显示，8月经济状况较7月改善。上周公布的数据显示，德国6月工业生产增速为近两年来最快。

“欧元对强于预期的数据做出反应，但在欧洲央行准备好调整政策立场前，我们预计欧元涨幅不会很大，”瑞银汇市策略师Geoffrey Yu在数据公布后表示。

欧洲央行欧决策者承诺将保持宽松政策，甚至转备好下调利率以支撑经济复苏。这与美联储发出的信号形成鲜明的对照。

近几周，欧洲经济显现出企稳的迹象，美国公债与可比德债收益率差从8月1日触及的逾103个基点的七年高位收窄至90个基点，欧元因此受到支撑。

欧元区国内生产总值(GDP)数据将于周三公布，预计将显示欧元区在第二季走出衰退。

日圆全面走软，因日经新闻报导称，首相安倍晋三正考虑下调企业税，以此作为抵消拟议的上调消费税可能给经济造成的冲击的举措之一。

一直以来押注安倍晋三将成功将日本经济拖出通缩的投资者一直希望，日本政府在积极的财政和币政策的基础上，推出更多提振经济的举措。

“市场担心安倍晋三可能调整加税计划，从而使改革倒退。但如果你相信今日的媒体报导，安倍正朝正确的方向迈进，”野村高级汇市策略师Yunosuke Ikedam表示。

下调企业税的报导提振日经指数.N225，为美元/日圆带来进一步的提振。近几个月来，美元/日圆与日本股市表现有很强的关联性。(完)

(编译 母红; 审校 张涛)

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