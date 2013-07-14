美元反弹 但本周表现将为五周内最差

* 美元反弹，但本周将下挫1.7%

* 美国7月消费者信心指数下滑

* 惠誉下调法国评等，因经济前景不明朗

路透纽约7月12日 - 美元周五反弹，但势将录得五周内表现最差的一周，因交易商推迟对美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减刺激措施时机的预估。

惠誉下调法国信贷评等，因在欧元区持续危机及有必要进行结构性改革的情况下，法国经济前景不明朗。之后欧元也承压。

本周美元走势大起大落，起初因预期美联储可能早至9月开始缩减购债而触及三周高位，之后在美联储公布会议记录及主席伯南克讲话压制上述预期后，美元大跌。

尽管对美联储缩减购债的时机预估被推迟，但交易商表示，美元前景仍为利多，因美联储仍将可能是首家撤走极度宽松货币政策的主要央行。

“部分市场人士认为伯南克对通胀温和的讲话带来的冲击大致已被市场消化，”德意志银行外汇策略部门全球主管Alan Ruskin称。

“虽然他尽力避免改变基调，但任何政策意外都更可能是对美元有利的方向，而不是不利，”他表示。

分析师称，美国经济相比其他主要经济体更为稳健，令美联储今年缩减刺激措施的可能性增加。相比而言，欧洲央行、英国央行和日本央行都在寻求进一步放宽政策。

美联储的购债计划大致被认为是对美元不利，因等同于印钞，会稀释美元的价值。

美元指数.DXY升0.3%，报82.980，但仍低于周二触及的三年高位84.753。

本周，美元指数大跌1.7%，为6月7日止该周来最大周度跌幅。

伯南克周三表示，在可预见的未来仍需要高度宽松的货币政策，因低通胀和就业市场疲弱。

如果下周美国公布的零售销售和楼市数据强劲，可能再度凸显美国和欧元区、英国及日本等其他经济体在经济复苏方面的迥异。

周五，美国公布的数据有好有坏，7月初消费者信心小降，但趸售价格大涨则可能令美联储在缩减购债方面更为放心。

欧元兑美元跌0.3%，报1.3061美元，从周四触及的近三周高位1.3201美元回撤。

欧洲央行执委普雷特在接受一家德国报纸专访时表示，只要通胀保持温和，欧央行利率将保持当前水平或更低。

欧元兑美元缩减跌势，因葡萄牙公债收益率从日高回落。葡萄牙总统席尔瓦(Anibal Cavaco Silva)周四拒绝了一项旨在弥合政府分歧的计划，要求在明年进行提前选举，之后葡萄牙公债收益率攀升。

美元兑日圆升0.5%，报99.39日圆。

本周，欧元兑美元升1.8%，为1月中来表现最佳的一周。美元兑日圆跌1.8%，为6月中来最大周度跌幅。

在下周一中国公布经济成长数据前，交易商对澳元等商品相关货币也持谨慎态度。澳元兑美元跌1.5%，报0.9049美元。

分析师预计，中国第二季经济按年成长放缓至7.5%，但许多分析师预计在中国公布了一系列令人失望的经济数据后，GDP数据有下档风险

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3066 1.3094 -0.21 -0.97 1.3194

美元/日圆 99.21 98.94 +0.27 +14.38 86.74

欧元/日圆 129.56 129.63 -0.05 +13.20 114.45

美元/瑞郎 0.9464 0.9469 -0.05 +3.38 0.9155

英镑/美元 1.5105 1.5183 -0.51 -7.05 1.6251

美元/加元 1.0392 1.0363 +0.28 +4.75 0.9921

澳元/美元 0.9046 0.9186 -1.52 -12.96 1.0393

欧元/瑞郎 1.2366 1.2397 -0.25 +2.41 1.2075

欧元/英镑 0.8642 0.8620 +0.26 +6.51 0.8114

新西兰元/美元 0.7776 0.7851 -0.96 -6.12 0.8283

美元/挪威克朗 6.0664 6.0580 +0.14 +9.05 5.5630

欧元/挪威克朗 7.9185 7.9346 -0.20 +7.88 7.3403

美元/瑞典克朗 6.6621 6.6558 +0.09 +2.52 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.7218 8.7155 +0.07 +1.68 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此

为基准计算。

(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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