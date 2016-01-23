油价和股市反弹推高美元

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约1月22日 - 美元周五上涨，受助于欧洲和日本央行采取更多宽松货币政策的预期增强，以及全球股市和油价的反弹重燃市场风险意愿。
美元兑日圆升至两周高位，日圆兑美元今年迄今为止的涨幅在过去两日被削减了近一半。
日本央行总裁黑田东彦周五称，若通胀持续下滑，日本央行有进一步放宽量化宽松政策的空间。这将令日圆下滑，对投资者来说吸引力减弱。
美元兑日圆JPY=升0.9%，报118.75日圆。
欧洲央行总裁德拉吉周四称，该行将在3月的会议上审视其货币政策，这被市场解读为更多宽松政策的承诺。
欧元兑美元EUR=多日来第二次跌穿1.08美元，接近两周低位。纽约尾盘，欧元下跌0.75%，报1.0790美元。
全球股市的反弹在美元兑日圆和欧元的上涨中发挥了主要作用，丰业银行首席货币策略师Shaun Osborne称。全球股市录得一个月来最大的升幅，标普500指数周五收高约2%。
“股市的反弹或许开始鼓励投资人认为股市跌势可能接近低点了，”Osborne称，这带动投资人抛售日圆和欧元。
“油价也出现强劲反弹。”他还指出。
美国原油周五飙升9%，将录得今年首个周线上涨。
在周四和周五的反弹前，油价CLC1 LCOc1和全球股市.MIWD00000PUS今年迄今分别大跌了25%和10%。
通常，美元走强会令油价下滑，但目前油价反弹显示全球整体信心改善。
美元指数.DXY涨0.51%，报99.557。
石油相关货币也上涨，特别是新兴市场货币，墨西哥比索MXN=兑美元急升1.6%，俄罗斯卢布兑美元RUB=跳涨5%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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