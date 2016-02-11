叶伦讲话后美元处于守势 日圆成为焦点

* 美元兑日圆触及新低，欧元兑日圆亦下跌

* 叶伦坚持“循序渐进的”升息路径，但警告存在风险

* 日本和中国市场因公共假期休市

路透悉尼2月11日 - 美元周四早盘全线下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话并未提供理由，让投资者改变对距离下次升息还很远的看法。

美联储主席叶伦周三在美国国会表示，美联储不太可能逆转在今年进一步升息的计划，不过信用市场收紧、金融市场震荡和中国经济增长状况仍不确定，为美国经济带来风险。

最终效果可能是她希望看到的；联邦基金利率期货<0#FF:>走势未发生实质转变。两年期美国公债收益率US2YT=RR逆转稍早涨势，小幅收低。

这为汇市投资者亮起绿灯，得以继续当前的交易主题，买入避险日圆。美元兑日圆JPY=因而下跌至近113.00日圆，触及2014年11月以来最低；最新报113.49。

欧元兑日圆EURJPY=R亦下滑，一度跌至三周低点127.74附近，此后小幅回升至128.00。

欧元兑美元接近1.1300，距离本周稍早触及的三个月高点1.13385不远。

“美联储现在处于观察风险将如何演变的模式，我们认为短期内市场未再度预期美联储将升息，”法国巴黎银行分析师研究报告称。

“在这个大环境中，美元兑日圆和欧元走势可能将继续挣扎，但我们也不会就此论定美元兑日圆和欧元将明显下滑，因为我们认为日本央行和欧洲央行仍将对汇率升值很敏感。”

美元疲软之际，商品货币小幅走坚。澳元兑美元游移在0.71美元，但仍在0.68-0.72区间，短线没有突破。

亚洲时段交投料将平静，因该地区没有重大经济数据公布，且中国和日本市场均因假期休市。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1277 1.1289 -0.11 +3.84 1.0860

美元/日圆 JPY= 113.51 113.32 +0.17 -5.64 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 128.02 127.95 +0.05 -1.88 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9729 0.9736 -0.07 -2.88 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4527 1.4520 +0.05 -1.43 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3926 1.3923 +0.02 +0.63 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.5401 6.5438 -0.06 -0.42 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7101 0.7095 +0.08 -2.39 0.7275

新西兰元/美元 NZD= 0.6682 0.6684 -0.03 -2.10 0.6825

澳元/日圆 AUDJPY= 80.600 80.360 +0.30 -8.01 87.620

新西兰元/日圆 NZDJPY= 75.850 75.730 +0.16 -7.48 81.980

英镑/日圆 GBPJPY= 164.90 164.58 +0.19 -6.95 177.22

澳元/新西兰元 AUDNZD= 1.0621 1.0605 +0.15 -0.40 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)