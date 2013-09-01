美元攀升至四周高位 因叙利亚局势引发避险需求

* 叙利亚冲突持续影响市场

* 联合国调查员结束在叙利亚取证

* 美国表示可能对叙利亚采取有限的军事行动

* 疲弱的美国消费者支出数据为美联储政策前景蒙阴

* 投机客增加美元看涨押注

路透纽约8月30日 - 美元兑一篮子货币周五攀升至四周高位，录得5月来最大单月涨幅，因美国向叙利亚实施军事打击的可能性促使投资者寻求避险。

美国周五明确表示，上周叙利亚政府“残暴及明目张胆地”使用化学武器，造成大马士革超过1,400名平民死亡，美国将予以惩罚。

美国国务卿克里为向叙利亚采取有限军事行动提供了广泛的依据，他表示不可能不对叙利亚犯下的“反人类罪行”加以惩罚。

“今日，叙利亚问题引发的避险情绪，以及对美联储下月开始缩减刺激规模的预期暗示，美元下周将继续走强，”加拿大丰业银行的首席汇市策略师Camilla Sutton表示。

“下周五非农就业报告公布前，市场表现应较为平静，但技术和基本面因素暗示，市场进入了一个美元走强的新阶段，”她说。

对叙利亚冲突的担忧推动美元指数攀升至四周高位82.263。

美元指数.DXY周五上扬0.2%，报82.078。受疲弱的欧元区经济数据拖累，欧元走软，这也扶助支撑美元指数。

联合国发言人周五表示，一联合国调查小组已经结束了在叙利亚的取证工作，正准备离开。国际社会怀疑叙利亚政府上周在大马士革郊区使用化学武器，导致数百人死亡。

一份美国情报机构的报告指，“非常肯定”叙利亚军队在过去一年中数次使用化学武器，其中包括8月21日在大马士革郊外发动的袭击。

美元指数本周上扬0.9%，连涨第三周。在连跌两月后，美元指数8月上扬0.8%，为5月以来最大月度涨幅。

另外，根据美国商品期货交易委员会周五公布的数据，最近一周汇市投机客增加美元看涨押注，结束了连续五周减少的局面。

截至8月27日当周，美元净多头头寸的总价值攀升至158.2亿美元，之前一周为135.4亿美元。

展望后市，下周五公布的美国非农就业报告将是下周市场关注的焦点，因就业市场状况对美联储货币政策至关重要。如果就业数据强劲，将巩固美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下月会议上开始撤走刺激举措的预期。

美国金融市场下周一将因劳工节假期休市。

周五公布的美国经济数据疲弱，但中西部制造业指数除外，该指数中反应通胀的指标投入物价分项指数攀升至11月以来最高。

但7月个人收入和消费仅增长0.1%，低于预期。许多市场人士认为，这些数据不会阻止美联储在下月开始缩减刺激规模，尽管最初缩减的规模较小。

欧元兑美元跌0.2%，报1.3214美元，稍早触及五周低位1.3172美元。在数据显示欧元区通胀较低，失业率处于12.1%的高位后，欧元从高位回落。

在下周欧洲央行政策会议之前，投资者对买入欧元将持谨慎态度。决策者可能在会上重申，可能在较长时间内保持利率在低位，因经济复苏缓慢。

“欧元区失业率显示实质经济仍在困境中挣扎，凸显欧洲央行在未来数年保持超宽松货币政策的必要性，”New View Economics的经济学家David Brown表示。

根据路透数据，美元兑日圆跌0.2%，报98.14日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3220 1.3240 -0.15 +0.20 1.3194

美元/日圆 98.15 98.34 -0.19 +13.15 86.74

欧元/日圆 129.67 130.22 -0.42 +13.30 114.45

美元/瑞郎 0.9298 0.9304 -0.06 +1.56 0.9155

英镑/美元 1.5508 1.5503 +0.03 -4.57 1.6251

美元/加元 1.0534 1.0530 +0.04 +6.18 0.9921

澳元/美元 0.8896 0.8929 -0.37 -14.40 1.0393

欧元/瑞郎 1.2291 1.2321 -0.24 +1.79 1.2075

欧元/英镑 0.8527 0.8530 -0.04 +5.09 0.8114

新西兰元/美元 0.7719 0.7767 -0.62 -6.81 0.8283

美元/挪威克朗 6.1113 6.0897 +0.35 +9.86 5.5630

欧元/挪威克朗 8.0805 8.0621 +0.23 +10.08 7.3403

美元/瑞典克朗 6.6192 6.5866 +0.49 +1.86 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.7507 8.7220 +0.33 +2.02 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此

为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。