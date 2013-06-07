美元反弹 因美国就业数据显示经济韧性

* 美国非农就业报告显示就业增长加速

* 投机商在过去一周缩减美元多头押注

* 费城联储总裁普洛瑟称央行应结束购债计划

* 美元兑日圆势将录得近三年最差周度表现

路透纽约6月7日 - 美元周五从昨日大跌中反弹，因此前美国劳工部公布的数据显示5月就业稳健增长，对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在今年稍后缩减大规模购债的预期又被激活。

本周稍早疲弱的就业市场数据令美元承压，多数投资人预期非农就业报告可能疲弱，但结果增幅略胜预期，显示就业市场的韧性。

劳工部报告显示5月美国非农就业岗位增加17.5万，失业率由4月的7.5%小涨至7.6%。分析师也受到另一家庭调查显示5月就业增长所鼓舞。

投资人愈发感觉美联储今年将开始缩减目前的第三套量化宽松政策，可能早至9月。

市场普遍认为每月850亿美元的购债对美元不利，因这等同于印钞。

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据，汇市投机商在最近一周缩减了美元多头押注，为五周内首见。

美元兑日圆触及日高97.75日圆，盘中稍早一度触及两个月低点。在美国就业报告公布前，美元大跌1.6%。纽约尾盘，美元兑日圆升0.5%，报97.38美元，本周美元兑日圆重挫3.1%，为2009年7月来表现最差的一周。

周四，美元兑日圆录得三年单日最大跌幅。

法国巴黎银行外汇策略师Vassili Serebriakov表示，预计美元兑日圆年底前将升至108日圆。

“过多的美元多头在过去一周遭逼仓。预计短期内这样的状况将持续，之后美元才能恢复升势，”他表示。

“我们预计在12月前美联储不会宣布缩减购债，但鉴于近期利率的波动，控制市场的预期仍将是美联储的主要工作。”他称。

费城联储总裁普洛瑟表示，最新的美国就业报告显示政府减支迄今对经济的损害没有像一些人士担心的那么严重，并称数据巩固了他所持的联储现在就应减少购债的观点。

短期美国利率期货交易商仍预计美联储将维持近零利率直至2015年初。

“我们认为就业数据并未使就业市场改善，以及美联储将减少购买资产的可能性明朗化，”巴克莱资本高级美国分析师Michael Gapen表示。

他还补充道，就业市场改善将保持温和，趋势显示美国经济在第二季放缓。

“依我们看，这意味着美联储不太可能在6月会议上决定减少购债，宁愿在9月会议前再多看几份就业报告，”Gapen称。

纽约尾盘，欧元兑美元跌0.2%，报1.3218美元，周四在欧洲央行总裁德拉吉没有暗示欧元区很快将进一步放宽货币政策后，欧元兑美元触及逾三个月高位1.3306美元。

但欧元兑美元本周势将上涨约1.7%，为1月来表现最好的一周。

美元兑瑞郎、英镑、澳元和新西兰元都上涨。

但美元兑加元下跌，加拿大公布报告显示5月就业岗位强劲增长9.5万，为11年最多，加元受益。

根据路透数据，纽约尾盘，美元兑加元跌0.5%，报1.0208加元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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