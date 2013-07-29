美元从五周低点反弹 市场交投震荡

* 在美联储会议和重大数据公布前美元从五周低点反弹

* 4月日均成交量较六个月前增加

* 价格波动性预示后市可能有大行情

* 关注欧洲央行和英国央行会议

路透纽约7月29日 - 美元兑一篮子主要货币周一从五周低点反弹，交投震荡，在本周美国公布重大经济数据以及美国、欧元区和英国央行举行货币政策会议前，投资人调整仓位。

在全球汇市稍早，过去三周一直承受卖压的美元继续下滑，因市场预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将重申维持指标利率在近零水准一段时间的承诺。

“美元从超卖水准反弹，在本周稍后一系列重大数据、美联储会议以及其他央行会议前，市场出现调整仓位的动作，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

美元指数.DXY低见81.499，为6月20日来最低，之后反弹，纽约尾盘持稳，报81.654。

欧元兑美元跌0.1%，报1.3264美元，因未能升穿1.33美元而回吐稍早涨幅，市场密切关注1.33美元水准，因这会触动选择权合约。

在美联储为期两日的货币政策会议后，美联储将在周三发布声明，投资人将仔细研读，以寻找其缩减购债时间表的最新线索。

周三，美国还将公布第二季国内生产总值(GDP)初值，路透调查的预估值为成长1%。

美元在5月和6月上扬，当时美联储主席贝南克首次暗示美联储可能开始缩减经济刺激规模。减少刺激措施会最终导致利率上升，可能令美元对投资人而言更具吸引力。

不过在美国公布了一系列疲弱的经济数据，以及贝南克表示只要经济成长保持迟滞，通胀不构成威胁，美联储就不会缩减购债后，美元升势在近几周开始消退。

除了美联储要举行货币政策会议外，欧洲央行和英国央行本周也将召开政策会议。

市场预计英国央行和欧洲央行将重申或完善将在一段时间内保持宽松货币政策前瞻性指引的各自版本。这可能重振对美元的买盘，因预计美联储仍是首家撤走极度宽松货币政策的主要央行。

根据DailyFX量化策略师David Rodriguez，外汇波动性的大幅跳升也预示后市主要货币对可能出现大的行情。

“特别值得一提的是短期外汇市场波动性已升至接近年内最高水准，而较长期波动性保持稳定。”他表示，“通常我们是在接近关键的市场转折点才看到如此巨大的背离情况，我们尤其关注美元和日圆价格的大幅波动。”

另外，主要央行周一发布的半年度调查显示，全球最大的外汇交易中心4月的日均成交量较六个月前增加，北美和英国更是创下了创纪录的高成交量。

根据纽约联储发起的外汇委员会，在北美，包括现汇、直接远期外汇合约(outright forward)、外汇互换和选择权在内的店头交易外汇工具在4月的日均成交量达到1万亿美元。

美国周二将发布房价数据，周三和周四将分别发布民间就业和企业计划裁员人数等数据。

周五，美国劳工部将发布月度非农就业报告，市场预计7月非农就业岗位增加18.5万，失业率降至7.5%。强劲的就业报告将支持美联储开始在9月缩减刺激措施的预期，也会提振美元。

“本周我们将小心翼翼，在重大经济事件风险前限制敞口，”DailyFX的Rodriguez表示，“如果这真是美元走势扭转的开始，在可预见的未来可能会有足够的机会搭上美元的升势。”

美国公布6月成屋待完成销售指数降幅小于预期后，美元兑日圆在北美交易时段触及日高98.33日圆。

根据路透数据，纽约尾盘，美元兑日圆跌0.4%，报97.84日圆，盘中一度跌至97.61日圆的6月27日来最低。

(编译 李军; 审校 母红)

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