全球汇市：投机客减持美元净多仓，因对美国加息预期降温--CFTC/路透

路透9月16日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客在前一周为7月底首次增持对美元的多头押注后，9月13日止当周再次减持美元净多仓。

截至9月13日当周，美元净多仓降至71.3亿美元，此前一周为91亿美元。交易商降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)近期升息的预期。

美国服务业数据疲软及美联储理事布雷纳德讲话促使投资者认为，美联储在9月20-21日的会议上不大可能升息，促使投机客减持美元多仓。

“美联储升息的几率在过去三周下降一半，这是人们减持美元多仓的原因，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani称。

美元兑欧元和兑英镑的多仓减持幅度尤其大。

数据显示，英镑净空仓连续第三周下降，因投资者对英国脱欧影响的负面预期进一步减轻。

“脱欧担忧消散的速度比大家的预期快，金融界众多人士警告的危险恐怖程度，甚至都没有出现的迹象，”Trevisani称。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

9月13日当周 前一周

多头仓位 86,140 83,968

空头仓位 29,294 29,479

净仓位 56,846 54,489

欧元(125,000欧元为1口)

9月13日当周 前一周

多头仓位 91,783 97,324

空头仓位 173,258 189,954

净仓位 -81,475 -92,630

英镑(62,500英镑为1口)

9月13日当周 前一周

多头仓位 40,397 38,785

空头仓位 123,218 128,754

净仓位 -82,821 -89,969

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月13日当周 前一周

多头仓位 20,853 22,819

空头仓位 19,505 21,368

净仓位 1,348 1,451

加元(100,000加元为1口)

9月13日当周 前一周

多头仓位 45,790 44,136

空头仓位 28,732 23,231

净仓位 17,058 20,905

澳元(100,000澳元为1口)

9月13日当周 前一周

多头仓位 63,134 66,211

空头仓位 26,667 27,252

净仓位 36,467 38,959

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

9月13日当周 前一周

多头仓位 34,900 37,243

空头仓位 29,771 31,115