美元在美国公布惨淡就业数据后重挫 日圆下滑

* 疲弱的美国非农就业数据令美元承压

* 日圆继续受抛售，受日本央行刺激措施打压

* 美元势将升向100日圆

路透纽约4月5日 - 美元兑多数主要货币周五下滑，兑欧元跌至两周低点，因逊于预期的就业数据令投资人担心美国就业市场复苏的进度已放缓。

日圆延续跌势，兑美元创下三年半新低，兑欧元跌至近两个月低点。在周末前成交量枯竭，欧元兑日圆大涨超过2%。

本周日圆兑美元重挫3.5%，势将录得2009年12月来最差一周表现。日圆兑欧元大跌约5%，本周跌幅将为2008年11月来最大。

但周五市场焦点是在疲弱的美国就业数据。分析师表示，该报告以及本周稍早公布的制造业和服务业低迷数据应确保美联储的量化宽松政策将持续一段时间。

“有关缩减量化宽松政策的争论可能暂时会降温，因就业成长看来正在失去动能，”FOREX.com汇市分析师在周五发布的报告中写道。

美联储实施量化宽松政策，透过购买资产向市场挹注资金，货供增加，令美元走软。尽管理论上可能令美元下滑，但一些投资组合经理人表示，这并不是放弃美元的原因。

“该数据扰乱了美元兑欧元的强势，但中期而言，我不相信美元颓势将持续，”Standish Asset Management汇市策略部门董事兼高级投资组合经理人Federico Garcia Zamora表示。

“我们对就业数据可能疲弱早有预料，毕竟，近期的经济数据一直都不及预期。但这只是美国经济略有回软，可能未来几季有所放缓，但今年第四季经济成长会再度加快，”Zamora补充道。

美国劳工部数据显示，3月非农就业岗位仅增加8.8万，远低于预估的20万。

失业率小跌至7.6%，2月为7.7%。但1月和2月的非农就业岗位增幅被上修了6.1万个。

欧元兑美元高见1.3039美元，为3月25日来最高。纽约尾盘报1.3008美元，升0.56%。本周迄今，欧元兑美元大涨1.5%，势将录得1月中来最大周度升幅。

“(1月2月数据)被上修了6.1万不足以抵消负面影响，”Brown Brothers Harriman外汇策略部门全球主管Marc Chandler表示，“投资人也对失业率表现同非农就业岗位背离变得更无所谓。失业率微降...因近50万人口退出就业大军。”

美元兑日圆尾盘升1.40%，报97.68日圆，美国就业报告发布后触及日低95.80日圆。美元触及三年半新高97.77日圆。

分析师表示，美元/日圆的主要推动力仍是日本央行的刺激措施。美元势将上攻100日圆的心理关口。

“投资人对美元/日圆的交易策略是逢低买入，”RBS Securities汇市策略师Brian Daingerfield表示。

“我们知道美元兑日圆将继续走强，因日本情势和美国就业报告给了市场在较低水准买回美元的绝佳时机。”

美元兑日圆今年迄今劲升12.6%。

欧元兑日圆劲扬1.95%，报127.03日圆，盘中触及127.25日圆的2月初来最高。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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