美元因美国数据平平下挫 欧元兑美元触及一个月高位

* 德国IFO景气判断指数优于预期

* 英镑下滑，英国经济成长数据符合预期

* 新西兰元上涨，市场认为新西兰央行声明暗示强硬立场

路透纽约7月25日 - 美元周四全线下滑，因美国经济数据同欧元区数据相比较为逊色，且市场预期新西兰央行可能收紧货币政策。

在下周三美国政府公布第二季国内生产总值(GDP)初值前，投资人表现谨慎。

美国商务部公布，6月耐久财订单增加4.2%，但在GDP报告中用于计算设备和软件支出的核心资本财出货6月下滑0.9%，5月为增长1.9%，凸显第二季经济成长放缓的程度。

另一份报告显示，上周初请失业金人数增加7,000人，至34.3万人。

而欧元兑美元则升至一个月高位，因德国7月IFO企业景气判断指数为106.2，优于预期的106.1和6月的105.9，为连续第三个月小幅成长，显示欧洲最大经济体德国在今年开年表现疲弱之后重获动能。

周三，德国和法国都已公布了强劲的制造业数据。

“过去两日欧元区公布的经济数据令人鼓舞，而在美国，数据表现则有好有坏，这令美元承压，”WestPac高级汇市策略师Richard Franulovich表示。

“美国整体耐久财订单数据不错，但核心资本财出货数据疲弱。所以总的来说，我们预计美国GDP数据趋弱，分析师在过去两周一直在下调预估。”

路透调查显示，第二季美国GDP小涨1.4%。

纽约尾盘，美元指数.DXY跌0.7%，报81.683，而欧元兑美元升至6月20日来最高的1.3295美元，尾盘升0.7%，报1.3291美元。

“本周欧洲一系列良好的经济数据令押注欧元更具吸引力，且在下周欧洲央行会议前压制了看空的情绪，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

另外，新西兰元兑美元攀升至一个月高位0.8100美元，因市场在新西兰央行声明中嗅出偏强硬的意味。纽约尾盘，新西兰元兑美元大涨2.1%，报0.8092美元。

“央行更多地强调了建筑成本和房价上涨的潜在通胀影响，”ASB银行资深分析师Jane Turner称，“我们仍然预期新西兰央行将在2014年3月首度上调利率。”

如果预期成真，新西兰可能会成为第一个开始升息周期的发达国家。

英镑兑美元也大幅波动，此前数据显示英国经济第二季按季成长0.6%，按年成长1.4%。

纽约尾盘，英镑兑美元升0.7%，报1.5415美元。

英国央行预计将在下月发布前瞻性指引，即将维持低利率以支撑经济成长。

尽管周四下滑，但美元升势预计将持续。近几周，美元走势同美国公债收益率亦步亦趋，因市场焦点在美联储何时可能开始缩减货币刺激措施。

美元兑日圆跌1.2%，报99.04日圆，据报在99.04-99.00日圆水准有强劲买盘。

但今年迄今，日圆兑美元大跌13.6%，仍是36种交投活跃货币中兑美元表现最差的货币。

根据路透数据，周四有约45亿美元的欧元易手，约20亿美元的日圆易手。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3276 1.3200 +0.58 +0.62 1.3194

美元/日圆 99.28 100.24 -0.96 +14.46 86.74

欧元/日圆 131.79 132.31 -0.39 +15.15 114.45

美元/瑞郎 0.9294 0.9373 -0.84 +1.52 0.9155

英镑/美元 1.5390 1.5313 +0.50 -5.30 1.6251

美元/加元 1.0277 1.0315 -0.37 +3.59 0.9921

澳元/美元 0.9245 0.9163 +0.89 -11.05 1.0393

欧元/瑞郎 1.2340 1.2373 -0.27 +2.19 1.2075

欧元/英镑 0.8627 0.8618 +0.10 +6.32 0.8114

新西兰元/美 0.8081 0.7927 +1.94 -2.44 0.8283

元

美元/挪威克 5.9004 5.9256 -0.43 +6.07 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.8380 7.8211 +0.22 +6.78 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.4796 6.5032 -0.36 -0.29 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.6053 8.5856 +0.23 +0.32 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅

亦以此为基准计算。

(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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