欧元兑美元攀升 但在欧洲央行会议前投资人仍谨慎

* 德国景气判断指数不及预期

* 欧元兑美元在触及三周低点后反弹

* 美国公布耐久财订单数据后，美元兑日圆下滑

* 美元兑日圆仍有望触及100日圆

路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周三上扬，扭转盘中稍早跌至近三周低点的跌势，因对意大利能够解决政治僵局的乐观情绪抵消了德国疲弱数据的影响。

德国经济智库Ifo周三公布的调查显示，德国4月IFO企业景气判断指数为104.4，路透调查预估为106.2。数据令投资人担心欧元区最大经济体的体质，并助燃了对欧洲央行短期内可能降息的臆测，数据公布后欧元下滑。

在德国周二公布的采购经理人指数显示4月企业活动大幅减少后，欧元走势已经脆弱。

“德国公布IFO数据转弱，拖累欧元一度下滑，但之后迅速反弹，”Scotiabank外汇策略师Eric Theoret表示。

欧元兑美元跌至4月5日来最低的1.2954美元，之后反弹，纽约尾盘升0.2%，报1.3019美元。一亚洲央行和一超国家的投资人被指在全球交易日稍早买入。

Theoret表示，“从欧洲央行的前景看，焦点转向下周四的货币政策会议，市场对放宽货币政策的预期升温。”

欧洲央行目前的政策利率在纪录低点0.75%。

近期欧洲央行委员的言论都在强调通胀不断降低以及欧元区经济成长前景疲弱，显示货币政策制定者倾向在5月2日下次会议上进一步降息。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，如果经济状况保持疲弱，欧洲央行有调整利率的空间。

由于美国和日本的利率都处于零或接近零，欧洲央行降息可能令欧元丧失优势。但不同于美联储或日本央行的行动，欧洲央行没有透过购买资产向欧元区挹注大量资金。

且投资人可能将欧洲央行降息视为对欧元有利，因央行采取行动刺激经济成长。

交易商表示，意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周三要求中左翼政党副领导人Enrico Letta组建一个新政府，这暗示意大利将结束两个月的政府空窗期。欧元从该报道中获得一些支撑。

欧元区第三大经济体－意大利组建政府可能让寻求在欧元区购买资产的投资人松一口气。

“但欧元的风险－回报是在升至1.3100/50美元的途中沽出，”对冲基金Solo Capital外汇和投资管理部门主管Mankash Jain表示，“德国数据疲弱，Ifo数据疲弱，如果欧洲央行下周降息，欧元会下滑。”

**美元数据疲弱令美元承压**

美国公布3月耐久财订单降幅为七个月最大，且一企业计划支出指标仅小幅增长，进一步显示制造业活动放缓，数据公布后，美元兑日圆在震荡交投中变动不大。

尽管日圆仍受到日本央行激进购债计划打压，但对全球经济成长的担忧已在近期提振日圆。

日本央行宣布在不到两年的时间内购买1.4万亿美元债券刺激经济后，美元兑日圆在4月11日触及四年高位99.94日圆。

美元兑日圆纽约尾盘报99.45日圆，当日变动不大。

许多交易商在为未来几日美元兑日圆上探100日圆关口作准备，但据报在约99.80-85日圆有卖盘，可能在短期内限制美元升幅。

“本周的走势可以用‘横盘整理’来形容，从欧元/美元未能撼动1.3000美元或美元兑日圆未能突破100日圆就可以看出来。”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示，“未来一周有重要事件风险，包括日本央行周五的会议，美国周五公布首季国内生产总值以及下周四的欧洲央行会议，这些都会令价格走势相对受限。”

根据Reuters Dealing数据，周三有价值51.8亿美元的欧元易手，有价值25.9亿美元的日圆易手，周二分别为42.3亿美元和31.64亿美元。

今日 上日 当日 今年以 2012年

来

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2998 1.3066 -0.52 -1.49 1.3194

美元/日圆 99.46 99.20 +0.26 +14.66 86.74

欧元/日圆 129.27 129.63 -0.28 +12.95 114.45

美元/瑞郎 0.9455 0.9340 +1.23 +3.28 0.9155

英镑/美元 1.5237 1.5292 -0.36 -6.24 1.6251

美元/加元 1.0256 1.0252 +0.04 +3.38 0.9921

澳元/美元 1.0261 1.0270 -0.09 -1.27 1.0393

欧元/瑞郎 1.2289 1.2204 +0.70 +1.77 1.2075

欧元/英镑 0.8530 0.8542 -0.14 +5.13 0.8114

新西兰元/美 0.8393 0.8420 -0.32 +1.33 0.8283

元

美元/挪威克 5.9118 5.8421 +1.19 +6.27 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.6906 7.6348 +0.73 +4.77 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.6447 6.5283 +1.78 +2.25 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.6402 8.5278 +1.32 +0.73 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。

(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。