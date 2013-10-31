欧元受区内通胀数据拖累走低 美元普涨

* 欧元可能录得4月17日以来最大单日跌幅

* 欧元区通胀率触及四年低位，失业率高企

* 美元连涨第五日，在美联储周三发布政策声明后延续升势

路透纽约10月31日 -欧元兑美元周四可能录得逾六个月来最大单日跌幅，因欧元区通胀骤降，且失业率处于纪录高位，引发市场臆测欧洲央行可能进一步放宽政策。

欧元弱势扶助提振美元兑一篮子货币升至两周高位。美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三在政策声明中放弃金融市况收紧的措辞后，美元上扬。

欧元区10月通胀跌至近四年低位，且9月失业率坚守在纪录高位，使欧洲央行面临的采取更多举措提振经济复苏的压力进一步增加。欧洲央行将在下周四举行政策会议。

“欧元今日走低，且理由充分。通胀不断回落，经济正在放缓，失业率超过12%，所有迹象直指欧洲央行对通胀的立场将从强硬转趋温和，”Samson STRONG Nations Currency Fund的主管资产组合经理Jonathan Lewis表示。

欧元兑美元回落1.1%，报1.3583美元，根据路透数据，距离日低1.3582美元不远。以目前的价格水平，欧元可能录得4月中以来最大单日跌幅。

欧元兑日圆跌1.3%，报133.53美元。兑英镑也走软1.1%，报0.8467英镑。

美元指数.DXY攀升0.6%，报80.234，连涨第五日。上周五该指数触及九个月低位78.998。

交易商出脱已经过度的美元空头头寸，因周三发布的美联储政策声明巩固了联储将较许多人预期的时间更早开始缩减刺激规模的观点。近几周，投资者将美联储开始缩减刺激规模的时间预期推迟至2014年3月。

“尽管昨日声明中措辞的调整并未像9月那样引起市场很大的震荡，但声明中对通胀的立场并不像预期的那样温和，导致部分看空美元的投资者出脱空头头寸，”Cambridge Mercantile Group的市场分析师Scott Smith表示。

上月美联储宣布保持购债规模不变，令市场大跌眼镜。

经济数据显示，美国10月中西部制造业活动增幅超过预期。且上周初请失业金人口下降，一反近期数据显示经济成长疲弱的趋势。

如果未来公布的数据强于预期，美元可能进一步走强。下周备受关注的数据之一是11月8日公布的10月非农就业报告。

部分分析师还表示，欧元升势失去动能。自7月初以来，欧元累计上扬约7%。上周五，欧元兑美元触及23个月高位1.3832美元。交易商称，欧元在升穿1.3800美元后未能站稳使其可能进行修正。

欧洲央行管委诺沃特尼表示，当央行在2011年底和2012年初提供的低息长期贷款到期后，央行将提供更多的流动性。他的讲话也扶助重压欧元。

根据路透数据，美元兑日圆回落0.2%，报98.32日圆。

本月，欧元兑美元攀升0.4%，连涨第二个月。

美元兑日圆本月上扬0.1%，连涨第三个月。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3582 1.3735 -1.11

+2.94 1.3194

美元/日圆 98.35 98.49 -0.14

+13.38 86.74

欧元/日圆 133.59 135.31 -1.27

+16.72 114.45

美元/瑞郎 0.9066 0.8991 +0.83

-0.97 0.9155

英镑/美元 1.6040 1.6036 +0.02

-1.30 1.6251

美元/加元 1.0428 1.0478 -0.48

+5.11 0.9921

澳元/美元 0.9458 0.9478 -0.21

-9.00 1.0393

欧元/瑞郎 1.2314 1.2349 -0.28

+1.98 1.2075

欧元/英镑 0.8460 0.8565 -1.23

+4.26 0.8114

新西兰元/美元 0.8260 0.8264 -0.05

-0.28 0.8283

美元/挪威克朗 5.9396 5.8954 +0.75

+6.77 5.5630

欧元/挪威克朗 8.0698 8.0967 -0.33

+9.94 7.3403

美元/瑞典克朗 6.4790 6.3870 +1.44

-0.30 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.8036 8.7810 +0.26

+2.63 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计

算。

(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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