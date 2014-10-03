汇市一周综述：欧元反弹料昙花一现 美元关注非农就业报告

整理 艾茂林/杜明霞

路透北京10月3日 - 本周欧洲央行政策会议上，德拉吉并未暗示将很快祭出量化宽松措施，激励欧元兑美元八日来首次走强，兑英镑也涨至一周高点。但分析师普遍认为欧元此番反弹后劲不足，通缩风险或终将迫使欧洲央行再推宽松政策。路透调查预计欧元未来一年将继续走软。

美元兑日圆一度扬升至六年高点，其后因全球制造业数据不佳，且美国诊断出首例埃博拉病例，投资者争相避险，美元兑日圆受压从高点跌落。周五晚间将公布的美国非农就业报告，料给予投资者美联储升息预期的更多线索。

未来一周重大事件紧锣密鼓，不仅迎来英国央行、日本央行和澳洲央行政策决议，G20峰会也将拉开帷幕，诸多财经首脑发表讲话；此外IMF将举行世界经济展望报告新闻发布会。

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**美元静待非农就业报告**

美元兑日圆本周中段触及六年高点，兑欧元也接近两年高点。美元强势部分归因于欧元区疲弱的通胀数据，市场愈发预期欧美的货币政策走向将分道扬镳。美联储料将在不久后就开始收紧政策。

而在欧洲央行周四召开的政策会议上，德拉吉未暗示很快会推出量化宽松(QE)措施来刺激经济的计划，带动欧元兑美元走强，为八日来首次。美元兑日圆也随之从六年高位回落，触及九日低位，因全球制造业数据疲弱，且美国诊断出首例埃博拉病例的消息促使投资者寻求避险。

美元兑日圆周五从隔夜深跌走势中温和反弹，投资者静候今日稍晚的美国非农就业报告，以期美元压力得到进一步缓和。

美元兑日圆涨0.3%至108.69日圆，脱离海外市场所及的本周低点108.01，但距离周三触及的六年高点110.09还很遥远。

欧元兑美元几无变动，先前于海外市场进一步脱离两年低点1.2571。

“我们看到的是美元多头仓位进行调整。如果今天晚上的非农就业报告略强于预期，那么将促使投资者买回美元，”IG Securities的市场策略师Junichi Ishikawa说。

美国本周出炉的数据好坏参半，今晚2130 GMT公布的9月非农就业数据料将进一步点燃美联储提早升息的预期。根据路透调查，9月非农就业岗位料增加21.5万个，较8月大幅提高。

**欧元料将继续走软**

据路透对分析师的调查，欧元未来一年料将继续走软。分析师称，由于通缩风险升高，欧洲央行(ECB)或将出台更多刺激措施，这一可能性将拖累欧元下滑。

“欧元反弹看起来没有说服力，即便德拉吉的言论不像预期那般温和。基本面仍然未变--欧洲央行以后料被迫采用量化宽松，而美联储似乎准备好在条件允许时升息，” IG Securities的市场策略师Junichi Ishikawa说。

UKForex企业组主管Alex Edwards表示，“我们认为欧元只是暂时性的喘息，年底前欧洲央行仍有机会再度祭出宽松货币政策。”

30位受访策略师中的16位认为，欧洲央行对当前欧元/美元汇率满意；另外14位称欧元汇率需要进一步下滑，并给出1.20美元的预估中值。

对60位外汇策略师的调查显示，欧元料在10月底跌至1.26美元，一年后进一步下滑至1.22美元。上月也参加调查的策略师大幅下调了预估，尤其是花旗银行将欧元预估价从1.32降至1.16美元，而巴克莱从1.25下调至1.10美元。

**升息预期料助英镑持稳**

英镑兑美元周四跌至一周低位，此前欧洲央行总裁德拉吉没有暗示央行正计划很快实施购买公债的刺激计划。英镑兑美元也下滑，接近三周低点1.6119美元。英国公布强劲的建筑业采购经理人指数(PMI)后，英镑只短暂获得支撑。

路透调查显示，随着英国经济复苏步伐超过欧洲整体水平以及通胀回升，英国央行料在明年初从纪录低点上调利率。

虽然英国央行总裁卡尼最近表示升息越来越近，但本周受访的60位分析师中只有六人认为会在今年升息，有48人预计在明年第一季进行。另外六人认为还要更晚。

英国经济近期走强的同时通胀下滑。8月通胀率放缓至1.5%，一直低于央行2%的目标，但料将在未来几月回升。

路透对另外近60位分析师的调查显示，英镑一个月和三个月后汇率为1.63美元，六个月和一年后分别为1.62和1.60美元，低于9月调查的预估值，但距离目前报价不远。(完)

(审校 屈桂娟)

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