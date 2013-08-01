欧元因欧洲央行政策下滑 美元全线大涨

* 欧洲央行总裁德拉吉称欧元区经济成长偏于下滑

* 美国初请失业金和制造业数据强劲，提振美元

* 美元兑日圆大涨超过1%

* 美国非农就业报告料对美联储缩减购债时机至关重要

路透纽约8月1日 - 欧元兑美元周四下滑，势将录得三周最大单日跌幅，因此前欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区利率将在一段长时间内保持在低点。

相反，美元全线大涨，因美国初请失业金和制造业数据显示，这一全球最大经济体正在稳步复苏。

明日，美国将公布7月非农就业数据，这对美国联邦储备委员会(FED/美联储)政策前景和金融市场表现都至关重要。

欧洲央行今日维持利率不变，德拉吉在货币政策会议后表示，欧元区经济成长风险偏于下滑，需要宽松货币政策的支持。

“强劲的美国初请失业金数据同德拉吉的谨慎基调形成对比，使欧美指标公债收益率差扩阔，”Miller Tabak & Co LLC首席市场策略师Andrew Wilkinson表示。

“从经济复苏的程度来看，欧元区要比美国落后几年，成长的动能建立在不同的基础上。”

美国10年期公债收益率较德国10年期公债收益率差扩阔至两周最宽，给美元带来支撑。

在德拉吉讲话后，欧元兑美元低见1.3196美元，为约一周最低，纽约尾盘报1.3208美元，跌0.7%，为7月9日来最大单日百分比跌幅。

Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示，预计欧洲央行不会进一步放宽政策，因欧元区的经济表现迄今基本符合欧洲央行的预估。

“进一步放宽政策的门槛很高，”Chandler表示。

美元需求强劲，兑日圆尾盘上扬1.7%，报99.54日圆，势将录得两个月内最大单日升幅。

美元兑欧元和日圆的升势推动美元指数.DXY升1.2%，报82.398。

报告显示，美国上周初请失业金人数降至五年半最低，美国制造业指数升至两年高位，提振美元。

美国供应管理协会(ISM)周四公布，7月制造业指数为55.4，为2011年6月来最高，预估为52.0；6月为50.9。制造业就业分项指数为2012年6月来最高，对备受关注的非农就业报告来说是个好兆头。

“总的来说，这是就业市场仍相当稳健的暂时迹象。”CIBC World Markets首席分析师Avery Shenfeld表示。

美联储周三表示，经济继续复苏，但仍需要支持。短期内将继续执行每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划，以提振仍受联邦预算收紧和海外增长疲弱拖累的经济。

路透访查的分析师预计，7月美国非农就业岗位增加18.4万，低于6月的19.5万，失业率可能从6月7.6%降至7.5%。

“周五的非农就业报告将对美联储缩减购债的预期至关重要，”Scotiabank首席外汇策略师Camilla Sutton称。

“若数据符合或接近预估值，将令9月缩减购债的可能性增加，这会提振美元，不过如果数据低于预期，将令缩减购债时机的预期推迟至12月，会令美元短暂下滑，”她指出。（完）

(编译 李军; 审校 母红)

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