欧元兑美元跌至两周低位 美元兑日圆走强

* 疲弱的德国PMI数据助长欧洲央行降息臆测

* 中国制造业成长放缓扶助日圆反弹

* 美元兑日圆走势震荡，因美联社推特发布白宫爆炸假消息

路透纽约4月23日 - 欧元兑美元周二跌至两周低位，因疲弱的德国数据引发市场忧虑欧元区经济体质，且令对欧洲央行可能降息的臆测再度升温。

日圆走势一度震荡，之前美联社推特报道称白宫发生两起爆炸，后很快被证实为“假消息”。不过，在报道被否认，且被指为黑客所为后，交易商很快排除影响，继续正常的交易。

“这是一波自动交易引发的走势，与股票期权抛售直接相关，”ING资本市场的外汇交易部主管Lane Newman称，“没有人会碰机器，除非有指令要执行。”

欧元兑美元盘中跌至1.2971美元的低位，市场观察人士称，欧元/美元可能明确突破过去数周固守的区间1.30-1.32美元。欧元/美元尾盘回落0.5%，报1.2998美元。

一项调查显示，4月德国民间部门活动五个月来首次萎缩，盖过了法国经济数据改善带来的提振。美国制造业数据也远谈不上向好，且4月中国的制造业成长减速，这些数据点燃对全球成长放缓的忧虑。

“毫无疑问，由于欧元区基本面恶化，欧洲央行降息的可能性增加，”BK Asset Management外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg表示。

周一，欧元区官员发表的有关通胀增速放缓且成长前景疲弱的讲话暗示，欧洲央行可能倾向于调降主要再融资利率，该利率目前在0.75%的低位。

如果进一步走低，可能推动欧元跌向位于200日移动均线切入位约1.2936美元的技术支撑位，和4月初触及的低位1.2740美元。

Standard Life Investments的投资部董事Ken Dickson称，欧元应大幅走低。一段时间以来，该公司一直做空欧元。

“未来三到四个季度，1.10-1.20美元是合理的水平。”

但欧元兑瑞郎盘中跳升至一个月高位，数位交易商称，因有臆测瑞士央行可能上调瑞郎/欧元上限。欧元/瑞郎尾盘报1.2285瑞郎，升幅为0.7%。

瑞士央行于2011年为欧元/瑞郎设定1.20瑞郎汇率下限，表明央行不能容忍欧元/瑞郎跌至1.20瑞郎之下。自此之后，市场不时传言，汇率下限将被调整至1.25瑞郎。瑞士央行拒绝置评。

欧元兑日圆下跌0.3%，报129.22日圆，仍低于4月11日触及的三年高位约131.10日圆。

日圆今日全面反弹。

美元兑日圆尾盘上扬0.3%，报99.45日圆。

美元在100日圆水平遭遇强劲阻力，本月稍早在四年高位99.95日圆止步不前，但多数分析师和交易商仍相信，美元有望触及上述高位。

策略师表示，周四将公布的下一批日本资本流动数据将为日圆走势提供线索。市场关注的焦点是，日本央行的激进货币宽松政策是否会促使日本投资者增加购买收益率较高的海外资产。

周五，投资者将密切关注日本央行政策会议，以明确央行落实宽松政策的决心。

根据路透Dealing提供的数据，周二约有42.6亿美元的欧元易手，一周前为47.89亿美元。日圆的成交量为31.4亿美元，一周前为39.4亿美元。

今日 上日 当日 今年以 2012年

来

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2998 1.3066 -0.52 -1.49 1.3194

美元/日圆 99.46 99.20 +0.26 +14.66 86.74

欧元/日圆 129.27 129.63 -0.28 +12.95 114.45

美元/瑞郎 0.9455 0.9340 +1.23 +3.28 0.9155

英镑/美元 1.5237 1.5292 -0.36 -6.24 1.6251

美元/加元 1.0256 1.0252 +0.04 +3.38 0.9921

澳元/美元 1.0261 1.0270 -0.09 -1.27 1.0393

欧元/瑞郎 1.2289 1.2204 +0.70 +1.77 1.2075

欧元/英镑 0.8530 0.8542 -0.14 +5.13 0.8114

新西兰元/美元 0.8393 0.8420 -0.32 +1.33 0.8283

美元/挪威克朗 5.9118 5.8421 +1.19 +6.27 5.5630

欧元/挪威克朗 7.6906 7.6348 +0.73 +4.77 7.3403

美元/瑞典克朗 6.6447 6.5283 +1.78 +2.25 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.6402 8.5278 +1.32 +0.73 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。

(完)

(编译 母红; 审校 张荻)

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