欧元受欧洲央行总裁德拉吉言论拖累下挫

* 欧元下挫，因欧洲央行总裁德拉吉称“从技术上准备好”实施负存款利率

* 欧洲央行一如预期降息，称政策将保持宽松

* 美国周五将公布4月非农就业报告，预计增加14.5万

* 加拿大央行意外任命Stephen Poloz担任央行下任总裁

路透纽约5月2日 - 欧元兑美元周四下挫，为五个交易日内首次，因此前欧洲央行总裁德拉吉表示，“从技术上准备好”将银行在央行的存款利率调降至负值，并指经济有下滑风险。

欧洲央行今日一如预期降息一码至纪录低点0.5%，为10个月内首次，并维持存款利率不变。

存款利率若调降至负值，这实际上表明，欧洲央行不但不给银行的隔夜存款支付利息，反而会向银行收取费用。此举会带动资金由欧元区撤往其他较高收益资产，并鼓励银行拆借，而不是将资金存入欧洲央行。

“从中长期来看，德拉吉为下调存款利率至负值敞开大门的事实对欧元不利。”Pioneer Investments汇市部门董事Paresh Upadhyaya表示。

“这肯定是为资本外流打开大门，这对欧元而言基本上是转折点。”

根据路透数据，欧元兑美元跌0.87%，报1.3063美元，此前一度大跌超过1%，至日低1.3036美元。

City Index Ltd首席全球策略师Ashraf Laidi表示，欧元可能向1.2920-30美元区域进一步下滑。但他还表示，因对美联储逐步减少购买资产的预期降温，欧元/美元可能在1.2850-1.3200美元整固。

投资人焦点现转向周五美国将公布的4月非农就业报告。路透访查的分析师预计4月非农就业岗位增加14.5万，高于3月的8.8万，失业率将持稳在7.6%。

如果就业数据进一步显示美国经济趋软，可能令美联储下一步更倾向于增加购债的预期升温，这会对美元构成压力。

欧洲央行将指标再融资利率调降至0.5%的新低，之后，央行总裁德拉吉表示，将“密切关注”经济数据，并已“从技术上准备好”将银行在央行的存款利率调降至负值。这一说法暗示央行将采取进一步政策行动。

美元周三在震荡交投中走软，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)指政府撙节措施对美国经济成长构成风险，且维持购债计划，以拉低借款成本，提振经济。

美联储周三在声明中重申将继续每月购债850亿美元，以支撑温和扩张的经济，失业率仍过高。

**很低调的口头汇市干预**

德意志银行G10汇市策略部门主管Alan Ruskin表示，德拉吉有关负利率的讲话“很低调的口头汇市干预”。

“德拉吉清楚知道他在干什么，很可能为负存款利率敞开大门的说法要比表示保留所有政策选项要有分量，这是德拉吉可以真正影响欧元走势的为数不多的方法之一，”Ruskin在给客户的报告中写道。

在德拉吉表示，只要有必要，欧洲央行将保持宽松货币政策后，欧元稍早一度升至日高1.3215美元。一些分析师表示，讲话提振了更多刺激措施将扶助欧元区经济复苏的希望。

但德拉吉提及经济成长有“下滑风险”后，欧元升势消退。

周四发布的调查显示，欧元区4月制造业萎缩加重。欧洲最大经济体－德国的制造业活动连降第二个月，速度比3月还快。

欧元兑日圆跌0.26%，报128.01日圆。

美元兑日圆升0.62%，报97.98日圆，稍早在数据显示美国上周初请失业金人数大跌至五年低点，而美国3月贸易逆差缩窄后，美元兑日圆大涨1%。

纽约尾盘，加拿大元跌至两天低点，因之前该国政府意外任命Stephen Poloz为央行下任总裁。美元兑加元日内涨0.25%至1.0111。加拿大出口信贷机构主管Poloz将取代6月离任的卡尼担任央行总裁。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3063 1.3177 -0.87 -0.99 1.3194

美元/日圆 97.95 97.38 +0.59 +12.92 86.74

欧元/日圆 127.93 128.34 -0.32 +11.78 114.45

美元/瑞郎 0.9348 0.9271 +0.83 +2.11 0.9155

英镑/美元 1.5533 1.5552 -0.12 -4.42 1.6251

美元/加元 1.0102 1.0083 +0.19 +1.82 0.9921

澳元/美元 1.0244 1.0276 -0.31 -1.43 1.0393

欧元/瑞郎 1.2214 1.2220 -0.05 +1.15 1.2075

欧元/英镑 0.8407 0.8471 -0.76 +3.61 0.8114

新西兰元/美元 0.8492 0.8493 -0.01 +2.52 0.8283

美元/挪威克朗 5.8007 5.7655 +0.61 +4.27 5.5630

欧元/挪威克朗 7.5780 7.5994 -0.28 +3.24 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5373 6.4645 +1.13 +0.60 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.5440 8.5222 +0.26 -0.39 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基

准计算。

(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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