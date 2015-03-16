美元下滑 因近期美元急升可能令联储推迟升息

路透纽约3月16日 - 美元周一全面下滑，因投资人担心近期美元急升可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)对今年升息更为谨慎。

自5月美元兑一篮子主要货币大涨约24%，这可能成为美联储本周政策会议上的一个主要议题。

“令人担心的是...美元涨得过快过急，这可能影响到美联储的通胀目标，”Western Union Business Solutions高级市场分析师JoeManimbo表示。

线上交易平台DriveWealth首席市场策略师Brian Dolan表示，投资人对美国就业市场也仍有疑虑。

“尽管美国经济复苏已经取得很大进展，但除了月度就业数据大增外，近期数据显示仍有诸多令我们谨慎的空间。”Dolan称。

他并指出，美国薪资增长如通胀般保持迟滞，消费者和企业信心近期一直在降低。

美元指数跌0.7%，报99.597。

市场预计美联储不会调整利率。过去六年，联邦基金利率一直维持在0-0.25%区间内。反而投资人将关注美联储对未来政策行动指引的措辞。

预期美联储会在描述对今年稍后升息的态度上弃用“保持耐心”的措辞。这会为联储早至6月会议就升息铺路。

欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周六表示，自从欧洲央行去年首次暗示将推出量化宽松后，欧元贬值速度已经超过预期。他讲话之后，美元兑欧元也承压走软。

欧洲版量化宽松实施第一周，德国短期公债收益率跌至更深的负值水准，欧元再贬值了3%，他表示，量化宽松效果超出目标的风险存在，也有助长资产价格过度上涨的危险。

欧元兑美元升0.9%，报1.0585美元，美元兑日圆变动不大，报121.39日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0566 1.0493 +0.70 -12.66 1.2097

美元/日圆 JPY= 121.32 121.38 -0.05 +1.37 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 128.21 127.36 +0.67 -11.44 144.77

美元/瑞郎 CHF= 1.0077 1.0048 +0.29 +1.37 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.4826 1.4743 +0.56 -4.80 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2772 1.2782 -0.08 +9.93 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7638 0.7631 +0.09 -6.49 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0648 1.0549 +0.94 -11.46 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7124 0.7112 +0.17 -8.14 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7365 0.7339 +0.35 -5.54 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.2652 8.2105 +0.67 +10.62 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.7359 8.6152 +1.40 -3.36 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.6603 8.7143 -0.62 +11.09 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1539 9.1564 -0.03 -3.33 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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