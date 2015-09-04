全球汇市一周综述：美联储9月将启动加息？全球屏息以待

整理 李爽

路透北京9月4日 - 步入9月，全球都屏息以待：美联储是否将启动近十年来的首次加息？在上周的全球央行年会上，主要央行官员们吐露心声，表示已为美国升息做好了准备。

然而，面对近期全球市场惊心动魄的过山车行情、中国经济成长前景阴霾、美联储内部对经济看法存在分歧，最终做何决定还难以预料。此外，近期美国数据面表现良莠不齐，则让9月升息前景更显得扑朔迷离。

欧洲央行周四维持政策不变，并下调经济成长和通胀预测，同时警告中国和新兴市场的风险。总裁德拉吉首次明言，购债计划或会延长，且央行可能调整规模和构成。这番言论打压欧元大跌，提振美元。

展望下周，英国、加拿大、新西兰和韩国央行将召开政策会议，其中预计新西兰央行会降息；还有多国贸易数据、工业生产、CPI和PPI等数据将出炉。此外，近期震荡市况接下来如何演绎，以及人民币汇率调整趋势亦值得关注。

欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：

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**美联储将启动升息？**

周五晚间出炉的非农就业报告本来是影响美联储是否升息的最重要也是最后一个经济指标，不过近期全球金融市场极度动荡，俨然成为牵绊美联储本月升息与否的一个主要因素。

美联储官员上周在一次会议上承认，市场动荡会影响他们对政策时点的选择。副主席费舍尔表示，在中国引领股价大跌以前，美联储“有很强的理由”升息，如今则“仍在观望情势的发展。”

亚洲经济增长放缓、大宗商品价格下跌、以及美元汇率逼近10年高位都可能令美国消费者价格指数(CPI)升幅保持在低位，进而推后美联储政策回归正常的时间。

期货市场交易商预计，美联储本月加息的机率约为30%，低于上月全球市场动荡之前的逾50%。利率期货市场的行情显示，美联储在10月和12月加息的机率更高。

但债市投资大师葛罗斯周三表示，美联储可能已经错失在今年早前升息的机会了，而现在升息可能产生“自己造成的”不稳定局面。

**欧洲央行暗示扩大QE**

欧洲央行(ECB)周四一如普遍预期维持利率不变，并下调经济增长和通胀预测，警告称经济增长可能受新兴市场尤其是中国增长动力减弱钳制，此外油价下跌可能拖累欧元区在未来几个月内陷入通缩。

新的预测明显承认，欧洲经济复苏几乎没有起色，央行称复苏情况令人失望。因此，欧洲央行可能必须在展开量化宽松仅六个月后就采取新举措。

欧洲央行总裁德拉吉首次明言，购债计划可能会延长到2016年9月之后，且央行可能调整其规模和组成。

“结论：欧洲央行当前的资产购买计划延至2016年9月以后的可能性正在上升，应会继续给欧元和欧元区短期掉期利率造成压力，”Commonwealth Bank资深外汇策略师Elias Haddad在给客户的研究报告中写道。

受欧洲央行立场影响，欧元兑美元大跌1.4%，触及两周最低的1.1108美元，并扶助美元指数升至逾两周高点96.405，进一步远离上周所及的七个月低点92.621。但美元兑日圆变化不大，报在120.18。

商品货币走势分歧，新西兰元和加元兑美元联袂走坚，澳元则在六年半低位0.6982美元附近徘徊。

**新兴市场货币**

中国央行8月11日让人民币贬值近2%，引发一些投资人大举抛售人民币，此后央行频频干预以稳定人民币，在现汇及远汇市场皆有动作。消息人士向路透表示，中国央行计划10月起收紧远汇交易规定，以抑制炒作及波动。

一项路透调查显示，过去两周市场对人民币的偏空看法有所缓解。人民币空头仓位自两周前触及的五年高点下降，不过降幅不大，这暗示由于中国经济放缓，市场预期人民币下行压力仍存。

随着人民币企稳，投资人也削减韩元、菲律宾披索、印尼卢比等多数其他亚洲新兴货币的空头部位。不过对中国经济可能硬着陆的忧虑，加上预期美联储最快本月升息的心理推升美元，令市场对新兴亚币信心仍大多偏向悲观。(完) (审校 屈桂娟)

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