美元走软 美联储维持宽松货币政策

* 美联储维持宽松货币政策

* 预计欧洲央行周四降息，因经济疲弱

* 美国民间就业增长不及预期

* 澳元下滑，因中国经济数据令人失望

路透纽约5月1日 - 美元周三在震荡交投中走软，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)指政府撙节措施对美国经济成长构成风险，且维持购债计划，以拉低借款成本，提振经济。

在周三稍早美国公布令人失望的经济数据后，欧元兑美元升至两个月高位，但美联储的声明短暂压制了欧元。

不过美元兑日圆攀升，从稍早触及的两周低点反弹，之后再度回软。

美联储在声明中重申将继续每月购债850亿美元，以支撑温和扩张的经济，失业率仍过高。

在大约一个月前，投资人还预计美联储将开始缩减购买资产规模。

BNY Mellon高级汇市策略师Michael Woolfolk表示，缩减购债的臆测被大大推后了，我们预计要到明年。

纽约尾盘，欧元兑美元升0.15%，报1.3186美元。欧洲多数市场因五一节假期休市。

市场预计欧洲央行周四将降息，因欧元区经济进一步疲弱。

“前瞻欧洲央行会议，该行可能下调政策利率，并可能给出一些指引，你能指望的就这么多了。那些期待欧洲央行祭出量化宽松政策的投资人将会失望，”LPL Financial投资策略师兼分析师John Canally表示。

美元兑日圆跌0.09%，报97.32日圆，美联储发布声明后，美元应声升至纽约汇市高位97.54日圆，之后回软。

在过去三个交易日，日圆在约97.18日圆寻获支撑，根据路透数据，这是自4月4日低点至4月11日高位升势的38.2%费波纳奇回档位。

美元指数.DXY低见81.331，为2月25日来最低，尾盘报81.606，跌0.17%。

美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国4月民间就业人数增加11.9万人，远低于分析师的预期。这是证明经济疲软的最新数据之一。路透访问的分析师原本预估4月就业人数将增加15万。

其他数据显示制造业成长放缓，3月建筑支出降至七个月最低。

周五美国将公布非农就业报告，根据路透访查的分析师预估中值，4月非农就业岗位预计增加14.5万。在3月非农就业岗位仅增加8.8万，远逊预期后，投资人关注该数据以寻找是否有疲弱迹象。

美联储声明发布后，英镑兑美元升至1.5604美元的日高，为2月中来首见，英国公布的制造业调查强于预期，支撑英镑稍早升势。英镑兑美元尾盘报1.5561，涨0.19%。

中国公布的制造业成长意外放缓，拖累澳元兑美元下跌0.9%，报1.0276美元。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3177 1.3166 +0.08 -0.13 1.3194

美元/日圆 97.38 97.41 -0.03 +12.27 86.74

欧元/日圆 128.34 128.29 +0.04 +12.14 114.45

美元/瑞郎 0.9271 0.9291 -0.22 +1.27 0.9155

英镑/美元 1.5552 1.5531 +0.14 -4.30 1.6251

美元/加元 1.0083 1.0071 +0.12 +1.63 0.9921

澳元/美元 1.0276 1.0369 -0.90 -1.13 1.0393

欧元/瑞郎 1.2220 1.2239 -0.16 +1.20 1.2075

欧元/英镑 0.8471 0.8477 -0.07 +4.40 0.8114

新西兰元/美元 0.8493 0.8549 -0.66 +2.54 0.8283

美元/挪威克朗 5.7655 5.7676 -0.04 +3.64 5.5630

欧元/挪威克朗 7.5994 7.5957 +0.05 +3.53 7.3403

美元/瑞典克朗 6.4645 6.4803 -0.24 -0.52 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.5222 8.5320 -0.11 -0.65 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。

(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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