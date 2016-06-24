英镑跳水公债上扬 因英国公投初步结果显示退欧阵营领先

路透悉尼6月24日 - 周五英镑下挫，避险公债跳涨，亚洲交易时段市场大幅震荡；因英国公投初步结果显示“退欧”阵营领先，引发一波对高风险资产的获利了结。

英镑最低曾跌至1.4300美元，稍早曾上涨至年内高点1.5022，走出过山车行情，最新报在1.4550美元左右，创下2010年5月以来最大日内跌幅，而且目前没有能预示公投最终结果的明确信号。

“市场非常紧张，我认为今天情况基本如此，直到我们看到最终公投结果出炉。”澳洲西太平洋银行首席汇市策略师Robert Rennie表示。

382个计票区中13个的投票结果显示，退欧支持率为50.8%，留欧支持率为49.2%。

欧元兑美元触及1.1320，日内下跌0.6%，因为英国若真的退出欧盟，将损及整个欧元区和欧元的未来。

避险日圆收复稍早跌幅，兑美元报105.12。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数开盘走坚，但旋即下滑0.2%。澳洲股市跌0.4%。

富时指数期货下跌2.4%，E-迷你标普500指数期货跌0.5%，周四上涨1.76%。

金融市场数月来一直苦于英国退欧疑虑。

初步的民调结果显示，选民倾向于支持“留欧”阵营。Ipsos MORI民调显示留欧阵营领先8点。YouGov民调显示，有52%的受访者表示他们投票支持留欧，有48%支持退欧。

但一点点流出的官方计票结果显示，留欧和退欧支持率接近得令人不安。桑德兰地区计票结果显示大多数选民支持“退欧”阵营，纽卡斯尔地区的计票结果则显示“留欧”阵营仅以微弱优势领先，这些尤其让交易商感到不安。

“留欧派在纽卡斯尔惊险胜出，但桑德兰则是退欧派大胜，英镑随之大跌，”World First首席分析师Jeremy Cook表示。

“这些市场交投稀落，流动性很差，显然有可能回升。”

避险债券迅速再受青睐，美国10年期公债期货跳涨19个跳动点。现货公债收益率跌6个基点至1.68%。

鉴于美联储曾经表明，英国脱欧为谨慎看待收紧政策的一大理由，投资人亦反映美国利率再度上调的机率下降一事。

大宗商品价格亦告走跌，因英国脱欧将是对全球经济成长的一大威胁。美国原油跌0.72美元，至每桶49.39美元，市场交投震荡。布兰原油则跌0.69美元至50.22美元。

铜价下滑，但金价涨约1%。(完)