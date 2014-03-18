独家：汇率波动令美企去年第四季损失60亿美元营收

路透纽约3月17日 -汇率风险管理咨询公司FiREapps周一表示，外汇市场波动令总部设在美国的跨国公司去年第四季损失将近60亿美元营收，比第三季上升39%。

FiREapps自2011年开始追踪汇率因素对获利的影响以来，只有2012年第二季和第三季的数字比去年第四季要高，而当时正处于欧元区危机最严重的时期。

FiREapps从财富2000家企业中选取846家上市公司，分析汇率变动对季度获利的影响，这些公司至少有15%采用两种或更多货币的国际营收。

去年第四季汇率波动对每股盈余(EPS)的平均冲击为0.03美元，与上一季相同。FiREapps表示，由于主要大型跨国公司外汇管理目标通常是对EPS的冲击不得超过0.01美元，因此0.03美元是很大的影响。

越来越多的企业在努力对冲汇率的剧烈波动，因为主要汇率的突然变化会侵蚀一家公司的获利。美元2013年小幅上涨0.3%，但这十年来的大部分时间美元却一直处在一个下行趋势中。

该报告显示，2013年总计报告的负面影响有178亿美元，较上一年下降64%。而2012年给盈利造成的总体负面冲击有500亿美元。

“趋势的确在好转，但仍有许多企业尚未做好准备，”FiREapps执行长Wolfgang Koester对路透说。

他补充称，2013年相较于2012年的改善是由于欧元区债务危机的消退，欧元因此得以企稳。去年，欧元兑美元上涨4.2%。

去年第四季度，巴西雷亚尔、日圆和加元给企业获利造成的负面影响最大。日圆兑美元第四季下跌了近7%。巴西雷亚尔跌逾6%，加元兑美元亦下挫3%。

FiREapps报告亦显示，196家企业报告了第四季受到了实质性的负面汇率影响。此数量较第三季下滑了4.4%，较2012年均值下滑了7%。

同时，58家企业报告第四季汇率影响为正面。FiREapps表示，总的来看，汇率波动在第四季带来的净损失为至少56.5亿美元，创2013年最高水平。(完)

(编译 郑茵/侯向明； 审校 张涛)

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