美国12月加息后美元或稍回软 明年人民币料贬至7.25--Natixis

路透香港11月24日 - 法国外贸银行（Natixis）周四称，预期美国12月加息后美元稍为回软，为人民币汇率带来喘息机会，惟美元走强趋势不改，明年人民币料贬至7.25。

法国外贸银行大中华区高级经济学家彭蔼娆在记者会上称，预计美联储12月加息并将发表一份不太鹰派的声明后，美元会稍为回软，今年末人民币有机会在6.95。但该行预期，明年美元将非常强势，美元指数略高于106，令人民币有进一步贬值压力。

美元周三大涨，美元指数一度升至近14年最高的101.90，因美国公布的强劲经济报告显示经济在稳步成长的正轨，巩固了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)在12月和明年加息的预期。

另外，法国外贸银行发表调查分析显示，中国银行体系风险升温，而且有关风险较上市银行财务报表数据看来更大，因银行资产正由贷款向投资银行的模式转变，形成三大趋势，一是地方政府贷款置换为债券，令银行去年的投资增加2.5万亿元人民币，今年再增加超过6万亿元；二是银行开始在银行间债券买入包装成理财产品的应收投资以增加利息收入；三是债转股规模开始增加。

该行亚太区首席经济师Alicia Garcia Herrero称，“这个转型使银行的资产质素加速恶化，实际情况要较银行公布的不良贷款率更差，尤其是银行的关注类贷款规模是不良贷款的两倍以上。”

按该行计算，整体银行的压力贷款率（即不良贷款加上关注类贷款）达5%，不良贷款率则为1.7%。

她并指出，尽管流动性充裕，银行间债市压力显现，一方面银行拆借短期资金需求增加，另一方面以理财产品应收账为标的资产总量膨胀，令市场风险升温。

而在众多银行之中，以股份制银行和城市商业银行向投行模式转型最为积极，因此在偿付能力以及盈利能力表现最弱。（完）