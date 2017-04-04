美元兑日圆和欧元下滑 因美国政治的不确定性

路透纽约4月3日 - 美元兑日圆和欧元周一下跌，因对美国国会会否支持总统特朗普提名的最高法院大法官存在不确定性，重燃市场质疑特朗普是否能够落实其经济计划。

“当你越来越多的看到特朗普在施政方面落实其竞选目标上没有成绩，美元走势就越艰难，”WorldWide Markets首席市场策略师Joe Trevisani说。

“如果特朗普政府不能完成最高法院大法官提名人的委任程序，这意味了，未来政府不太可能落实其贸易，税改和可能的刺激经济措施的目标。这将损及美元，”他补充说。

民主党周一争取到足够的支持，阻止美国参议院对特朗普提名的最高法院大法官Neil Gorsuch的确认投票。但共和党誓言将改变参议院规例，以确保保守派的Gorsuch将获委任为大法官。

特朗普政府在3月遭到重大的政治挫折，此前他所属的共和党撤回多年来承诺废除奥巴马医保法的医保议案。这导致美元在上周初下跌，之后回升。

在下午交易中，美元兑日圆跌0.4%，至110.90日圆。

周一美国公布的建筑支出和制造业数据整体良好，确定经济稳步改善的势头。

美国商务部公布，2月建筑支出较前月上升0.8%， 至1.193万亿美元，为2006年4月来最高水准。但3月美国供应管理协会(ISM)制造业指数从两年半高位回落，但制造业就业分项指数急升，暗示能源行业引领的制造业复苏仍在积累动能。

市场聚焦在本周五将公布的美国非农就业报告，该数据可能为美国升息速度提供线索。

投资者消化美联储在6月会议上进行年内三次升息的第二次加息的机率为逾50%。

欧元兑美元上涨0.2%，至1.0670美元，此前触及三周低位，因欧洲经济数据好坏不一，加重对欧元区政治风险的担忧。

尽管3月欧元区制造业活动扩张速度创近六年最快，但仍赶不上需求。调查还表明，制造业再次上调价格。(完)