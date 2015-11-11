焦点：汇市波动无常 投资者求助于专业人士对冲汇率风险

路透伦敦11月10日 - 一年前买入欧洲股票的美国投资者应该有超过10%的回报，但如果没有对冲欧元贬值的话，所有那些获利，甚至更多的财富都会化为乌有。

幅度很大、且常常是没法预测的汇率波动所带来的回报正促使股票投资者再度求助于专业的经理人，用所谓的汇率风控策略(currency overlay strategies)保护他们的股市获利。股票投资者不像债券投资者，通常不会做对冲防范汇率风险。

采用汇率风控策略的经理人，通过针对投资者使用的币种开设或关闭货币远期合约来消除汇率风险。

这一策略在2000年代中期时兴起来，那时美国股市里的外国投资者靠它来对冲美元大幅贬值。但在金融危机期间和之后，这个策略战绩不佳，一败涂地，因为美元跌势减轻，而且随着多国利率都趋向接近零，想利用主要货币之间的利差变得越来越难。

但如今，据最大的几家采用汇率风控策略的基金公司的数据显示，这个策略重获青睐。

Record Currency Management是全球最大的独立货币管理机构，在1980年代中期率先提供汇率风险控管策略。该公司今年旗下管理的资产价值已经超过了金融危机之前的峰值，6月份时达到566亿美元的创纪录水平。

由数据提供商eVestment追踪的多家投资管理公司，今年迄今在汇率风险控管服务方面已吸引23亿美元流入，2014年时为外流8.29亿美元。

“我们处在一个更加动荡的环境中，我们已见到重大事件的发生、以及这些重大事件造成市场大起大落。这使投资者进一步意识到汇兑因素对回报究竟有多大影响，”Record执行长James Wood-Collins称。

2008-2009年期间Record的资产管理规模几近腰斩，因当时利差缩小和避险情绪，促使投资者解除利差交易。所谓利差交易，就是投资者借入低收益货币，购买高收益、但高风险的货币，而这恰恰是Record的专长。

**投资者的顿悟**

如今，风险意识最高的投资者采用汇率风险控管服务，纯粹是希望对冲汇率敞口，而不是打算通过押注汇率谋求更多回报。

Wood-Collins称，在他的客户中只有大约10%采取了谋求回报的策略，而在金融危机之前这一比例在约50%。

另外一项转变是，这些成长大多数是由美国投资者所推动。美国投资者以往多是以国内投资为主，但在2001-08年美元下滑40%的那段时间，许多人向海外资产分散投资。当时，在没有对冲的情况下投资海外的做法是值得的。

但随着美元接近12年高点，而且预计会续升的情况下，这些投资者要面临潜在汇率曝险带来巨大亏损的风险。

截至今年7月的九个月中，美国养老基金就因美元升值估计亏损了1万亿美元。

纽约经营ETF的WisdomTree公司研究主管Jeremy Schwartz说，在本币趋于贬值的市场中，其股市表现通常较佳，所以进行对冲有其道理。WisdomTree的客户有90%来自美国。

日本和欧洲股市和汇率走势对比图表： reut.rs/1NwT5Iw

Schwartz说，今年WisdomTree吸引大量资金流入对冲ETF。

另外一家大型外汇投资公司Millennium Global今年则见到35亿美元资金流入，而之前四年资金流入都不到10亿美元。今年的流入规模中有15亿美元是来自美国养老基金。

“这就像佛教所谓的顿悟--人们领悟到他们有风险与回报的两个源头，”Millennium执行长Mark Astley说。

“他们本来总是担心管理股票，但如今他们认识到，最好也能应付汇率波动。”(完)