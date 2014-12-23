美元上涨 因美国经济增长数据强劲

路透纽约12月23日 - 美元周二上涨，因美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修且增幅高过预期，并创下11年来最快增速。

美国商务部将美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修至成长5.0%，之前公布为同比成长3.9%。另一报告显示，12月消费者信心上升至约八年来最高水平。

不过，经济活动在第四季可能有所放缓，因11月扣除飞机的非国防资本财和上月持平，10月为下跌1.9%。市场密切关注扣除飞机的非国防资本财数据，它可被视作企业支出计划的代表。

“当数据被大幅上修时，你关注的第一件事是有多少修正幅度是因为个人消费上升。该数据很强劲，第三季消费者支出终值从上升2.2%上修至成长3.2%。第一眼看来，被上修幅度很大，”DRW Trading策略师Lou Brien说，“我认为这数据不会影响对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的预期。越是增长，就越好，”Brien说，他所指的是对美联储将在明年年中开始收紧货币政策的预期。

尽管美国步步逼近升息，但欧元区和日本料仍还要放宽货币政策，这令美元处于明显的收益率优势，带动美元升至多年高位。

美国GDP数据公布后，美元指数扩大升幅至逾八年最高，纽约尾盘升0.36%，报90.093，为2006年4月来最高。

欧元兑美元触及28个月新低1.2164美元，日内跌0.50%。

希腊政局不明朗也令欧元承压。希腊国会的第二轮总统投票结果仍未能产生新总统，使得提前进行全国大选的可能性更高了，届时反对纾困的左翼激进联盟党有可能在大选中胜出。

英镑兑美元降至16个月低点，因英国第三季经济成长放缓，减轻英国央行升息的压力。英镑兑美元尾盘报1.5484美元，跌0.65%。

“GDP数据只不过像是提前提醒投资人英镑明年可能面临的问题。”纽约梅隆银行驻伦敦汇市研究部门主管Simon Derrick表示。

美元兑日圆触及两周高位120.82日圆，升0.62%。

澳元兑美元创四年半最低的0.8084美元，因中国房地产疲弱推动建筑用钢铁价格下跌，而且此前澳洲总理警告称“恐怖主义传闻”加剧。(完)

(编译 利棣儿/李军; 审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。