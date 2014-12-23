美元上涨 因美国经济增长数据强劲

日本央行维持政策不变 对经济看法更为乐观（更新版）
路透东京4月27日 - 日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法比上个月更为乐观，显示其对海外需求增长将帮助维持出口带动的复苏有信心。
路透纽约12月23日 - 美元周二上涨，因美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修且增幅高过预期，并创下11年来最快增速。
美国商务部将美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修至成长5.0%，之前公布为同比成长3.9%。另一报告显示，12月消费者信心上升至约八年来最高水平。
不过，经济活动在第四季可能有所放缓，因11月扣除飞机的非国防资本财和上月持平，10月为下跌1.9%。市场密切关注扣除飞机的非国防资本财数据，它可被视作企业支出计划的代表。
“当数据被大幅上修时，你关注的第一件事是有多少修正幅度是因为个人消费上升。该数据很强劲，第三季消费者支出终值从上升2.2%上修至成长3.2%。第一眼看来，被上修幅度很大，”DRW Trading策略师Lou Brien说，“我认为这数据不会影响对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的预期。越是增长，就越好，”Brien说，他所指的是对美联储将在明年年中开始收紧货币政策的预期。
尽管美国步步逼近升息，但欧元区和日本料仍还要放宽货币政策，这令美元处于明显的收益率优势，带动美元升至多年高位。
美国GDP数据公布后，美元指数扩大升幅至逾八年最高，纽约尾盘升0.36%，报90.093，为2006年4月来最高。
欧元兑美元触及28个月新低1.2164美元，日内跌0.50%。
希腊政局不明朗也令欧元承压。希腊国会的第二轮总统投票结果仍未能产生新总统，使得提前进行全国大选的可能性更高了，届时反对纾困的左翼激进联盟党有可能在大选中胜出。
英镑兑美元降至16个月低点，因英国第三季经济成长放缓，减轻英国央行升息的压力。英镑兑美元尾盘报1.5484美元，跌0.65%。
“GDP数据只不过像是提前提醒投资人英镑明年可能面临的问题。”纽约梅隆银行驻伦敦汇市研究部门主管Simon Derrick表示。
美元兑日圆触及两周高位120.82日圆，升0.62%。
澳元兑美元创四年半最低的0.8084美元，因中国房地产疲弱推动建筑用钢铁价格下跌，而且此前澳洲总理警告称“恐怖主义传闻”加剧。(完)
(编译 利棣儿/李军; 审校 李婷仪)
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