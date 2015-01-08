欧元兑美元触及九年新低 因预期欧洲央行进一步放宽政策

孟山都终止向迪尔出售旗下农用设备业务的交易
路透芝加哥5月1日 - 全球最大的种子公司孟山都(Monsanto)和美国最大的农用机械制造商迪尔(Deere)周一称，孟山都已终止将旗下Precision Planting农用设备业务售予迪尔的协议，就此结束与反垄断机构就该交易的法律纷争。
路透纽约1月8日 - 欧洲负面的经济报告及美国强劲的数据，拖累欧元周四连续第五个交易日刷新九年低点，两地货币政策前景的迥异继续提振美元。
欧洲央行将在1月22日举行货币政策会议，投资人预计欧洲央行在此次会议上会最终推出购买公债计划，即量化宽松政策。
这同美国联邦储备委员会(FED/美联储)势将开始收紧政策形成鲜明对比，美国经济看来复苏根基更扎实。
“我在一个非常拥挤的房间内，所有人都在说买美元，他们也真的已经买入了美元。”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示。
德国公布11月工业订单下滑，而欧元区消费者通胀预期降低，都巩固了对欧元利空的看法。而市场也在担心1月25日希腊大选可能导致德国和希腊就希腊所实施的撙节措施意见不一的局面。
路透调查预计，周五美国将公布12月非农就业岗位增加24万。
“只要数据高于20万，就能令美元保持强势。”野村汇市策略师Yujiro Goto表示。
欧元兑美元在电子交易平台(EBS)跌至1.17540美元的2005年12月来最低。交易商指在1.1750美元有选择权阻力位。纽约汇市尾盘，欧元报约1.17895美元，跌0.41%。
美元兑日圆攀升至119.97日圆，进一步远离周二触及的118日圆略上方的三周低点。纽约尾盘，美元报约119.63日圆，升0.32%。
全球股市上扬也拖累日圆下滑，BBH的Chandler称。
欧元疲弱令美元指数保持在九年高位，盘中升至92.528后回稳至92.333，当日升0.49%。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1792 1.1837 -0.38 -2.52 1.2097
美元/日圆 JPY= 119.65 119.25 +0.34 -0.03 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 141.11 141.15 -0.03 -2.53 144.77
美元/瑞郎 CHF= 1.0183 1.0141 +0.41 +2.43 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5087 1.5109 -0.15 -3.12 1.5573
美元/加元 CAD= 1.1829 1.1812 +0.14 +1.82 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.8122 0.8077 +0.56 -0.56 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2009 1.2009 +0.00 -0.14 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7814 0.7830 -0.20 +0.76 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7823 0.7780 +0.55 +0.33 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 7.6202 7.7024 -1.07 +1.98 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.9954 9.1211 -1.38 -0.48 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.0287 7.9749 +0.67 +2.99 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4686 9.4408 +0.29 -0.00 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军/郑茵; 审校 利棣儿/龚芳)
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