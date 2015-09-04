欧元兑美元大跌逾1%至两周低点 因欧洲央行下调成长预估

* 欧元兑美元触及两周低点

* 欧洲央行预计欧元区经济成长放缓

* 美国就业和贸易数据扶助美元

路透纽约9月3日 - 欧元兑美元周四大跌逾1%，回吐中国上月安排人民币贬值后兑美元录得的大部分升幅，因之前欧洲央行下调经济成长目标，并维持利率不变。

美元上扬，受助于周度初请失业金数据显示美国就业市场强劲。周五美国将公布8月非农就业报告，该数据对美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑何时升息至关重要。

欧洲央行下调通胀和经济成长预估，指因新兴市场放缓及油价疲弱。欧洲央行总裁德拉吉警告，状况可能恶化。

下调预估令市场质疑欧洲央行规模达万亿欧元的购债计划的成效，该计划旨在刺激经济成长，并在多年低通胀后推高消费者物价。

德拉吉表示，通胀风险仍偏于下行，主要因油价低迷，购债计划至少再持续一年。

“德拉吉在记者会上的讲话令欧洲央行追加货币刺激措施的风险上升，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，“我们原本就预计他的讲话基调温和，果然如此。”

在德拉吉记者会期间，欧元兑美元大跌1.4%，触及两周最低的1.1108美元，纽约尾盘，欧元跌0.90%，报1.1122美元，本周稍早欧元曾触及1.1332美元的高位，因中国市场动荡令投资人恐慌，大举买入欧元和日圆。

欧元兑日圆EURJPY=跌1.1%，报133.48日圆。

美元兑多数其他主要货币也走强，美元指数.DXY尾盘升0.60%。但美元兑日圆JPY=跌0.20%，报120.09日圆。

周度初请失业金数据提升了市场对美国经济成长的乐观情绪，且美国政府报告显示，7月贸易逆差降至五个月最低，因各个行业的出口全面增长。

美国供应管理协会(ISM)公布，8月服务业指数降至59，从7月所创的2005年8月来最高水准60.3回落。

瑞典央行维持利率不变后，瑞典克朗兑欧元EURSEK=D4升至六周最高的9.3755克朗。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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