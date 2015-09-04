欧元兑美元大跌逾1%至两周低点 因欧洲央行下调成长预估

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
* 欧元兑美元触及两周低点
* 欧洲央行预计欧元区经济成长放缓
* 美国就业和贸易数据扶助美元
路透纽约9月3日 - 欧元兑美元周四大跌逾1%，回吐中国上月安排人民币贬值后兑美元录得的大部分升幅，因之前欧洲央行下调经济成长目标，并维持利率不变。
美元上扬，受助于周度初请失业金数据显示美国就业市场强劲。周五美国将公布8月非农就业报告，该数据对美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑何时升息至关重要。
欧洲央行下调通胀和经济成长预估，指因新兴市场放缓及油价疲弱。欧洲央行总裁德拉吉警告，状况可能恶化。
下调预估令市场质疑欧洲央行规模达万亿欧元的购债计划的成效，该计划旨在刺激经济成长，并在多年低通胀后推高消费者物价。
德拉吉表示，通胀风险仍偏于下行，主要因油价低迷，购债计划至少再持续一年。
“德拉吉在记者会上的讲话令欧洲央行追加货币刺激措施的风险上升，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，“我们原本就预计他的讲话基调温和，果然如此。”
在德拉吉记者会期间，欧元兑美元大跌1.4%，触及两周最低的1.1108美元，纽约尾盘，欧元跌0.90%，报1.1122美元，本周稍早欧元曾触及1.1332美元的高位，因中国市场动荡令投资人恐慌，大举买入欧元和日圆。
欧元兑日圆EURJPY=跌1.1%，报133.48日圆。
美元兑多数其他主要货币也走强，美元指数.DXY尾盘升0.60%。但美元兑日圆JPY=跌0.20%，报120.09日圆。
周度初请失业金数据提升了市场对美国经济成长的乐观情绪，且美国政府报告显示，7月贸易逆差降至五个月最低，因各个行业的出口全面增长。
美国供应管理协会(ISM)公布，8月服务业指数降至59，从7月所创的2005年8月来最高水准60.3回落。
瑞典央行维持利率不变后，瑞典克朗兑欧元EURSEK=D4升至六周最高的9.3755克朗。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。