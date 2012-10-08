外汇干预会降低全球长期利率水平--BIS

路透北京10月8日电---尽管中国央行饱受对人民币进行干预的指责,但国际清算银行(BIS)最新发布的报告却认为,现代央行干预本国货币并购入债券的行为,会降低全球长期利率水平并刺激投资、提高资产价格.从而起到与大规模资产购买(LSAP)类似的货币宽松作用,其益处可能超越通常被视为"以邻为壑"政策的外汇干预所直接带来的负面影响.

该报告以日本政府2003-04年进行的外汇干预为例进行分析,称日本财务省将购得的美元投资於美国国债,不但美债收益率推低,还使得全球长期利率下行,包括工业国家的十年期国债收益率、部分全球经济参与度较高的新兴国家债券收益率等.

"这意味着那些与被购买债券类似的债券所具备的高度可替代性,会大范围激发投资组合的再平衡效应.就连日本的利率最终似乎也受其外汇干预的影响而下降了."报告称.

其估算结果显示,每一万亿日圆的外汇干预导致美国国债收益率下降8.9个基点(0.089%),受影响第二大的英国国债收益率也下降了7.2个基点,欧元区国家债券收益率降幅在4.5-5.0个基点,中国十年期国债收益率也下降了14.3个基点.

报告还指出希腊是个例外,该国国债收益率并未显示受日本外汇干预明显影响,这说明在03/04年时投资者已将希腊债券另眼相待,有可能认为其潜在风险更高.

报告认为,以往外汇干预被归为"以邻为壑"政策,这只看到它在外贸领域中的作用,而忽视了以购进货币进行投资所带来的货币宽松作用.

"如果外汇干预的时机恰逢多数国家需要宽松货币政策,这麽做应该会受到欢迎.而对於不需要宽松政策的国家而言,其货币政策可能还需相应调紧,以抵消全球投资组合再平衡带来的宽松作用."报告写道.

外汇干预通常指货币当局在外汇市场上为影响本国货币汇率而进行的任何外汇买卖.央行若试图在不改变国内利率的情况下改变本国货币的汇率,就会在外汇市场上买进或卖出外汇时,同时在国内债券市场卖出或买进债券,从而使汇率变而利率不变化.日本、韩国和俄罗斯等国近年都在使用外汇干预手段控制本国货币汇率.

中国央行因过去几年大量购入美元背上了操纵人民币汇率的指责.目前,中国的外汇储备位於全球首位,达3.2万亿美元;同时,中国已连续数年位居美国国债第一大债权人地位,持有的美国国债超过1.2万亿美元.

自2005年启动汇改後,人民币已升值超过20%.(完)

参看报告原文请点选链接(www.bis.org/publ/work389.pdf)

--发稿 李然; 审校 毕晓雯/曾祥进

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