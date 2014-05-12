英国金融：不应因操纵丑闻而急于全面监管外汇交易--议会委员会委员

路透伦敦5月9日 - 英国议会下属监管金融业的委员会的一名委员周五表示，在主要银行面临操纵市场指标汇率的指控后，政府不应急于对外汇交易实施全面监管。

参与汇市交易的银行和机构投资者都在不安地观察着全球监管部门的动向，寻找监管部门是否有意对汇市进行改革的蛛丝马迹。汇市是目前为止全球最大的依靠自律进行监管的金融市场。

英国议会财政特别委员会(Treasury Select Committee)委员Andy Love表示，只要金融业本身采取措施来革除丑闻风暴中的“操纵”指标汇率及可能的共谋弊端等问题，就不应该急于对汇市实施严格的监管。

“我认为，只有在公众信心严重受损，而且金融业没有采取足够多的补救措施的时候，才有理由这么做，”Love称。

目前为止，欧洲还没有提出任何监管汇市的计划，但如果对银行业操纵指标汇率的指控尘埃落定，那么几乎肯定会促使监管部门采取措施改革汇市，就像银行业因为操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)而遭到处罚时那样。

欧盟秋季就监管指标工具的议案重新进行讨论，及20国集团(G20)下属金融稳定委员会未来几个月撰写Libor和汇市报告，都可能为相关新规的出台添砖加瓦。

不过，英国金融市场行为监管局(FCA)主管Martin Wheatley去年曾表示，对监管部门而言，决定有必要对汇市实施正式监管将是一项重大举措。

“如果为了恢复市场信心而必须要实施监管，那么就应该这么做，”Love称。